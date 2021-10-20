特朗普自創社交媒體「TRUTH Social」對抗大型科企 美國SPAC股價爆升3.57倍

被多個社交平台禁言的美國前總統特朗普，宣布自創社交程式「TRUTH Social」，以對抗封殺他的Twitter、Facebook等社交媒體。

特朗普旗下的Trump Media & Technology Group（TMTG）發表聲明指，目前TRUTH Social已經可以在蘋果應用商店中進行預購，而測試版將在11月推出，提供予受邀請的用戶使用，預計將在明年第一季度正式推出。

公司估價介乎8.25億至17億美元

目前在美上市的SPAC公司Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）已經與TMTG達成合併協議，TMTG將會在合併成為上市公司，潛在對特朗普媒體估值介乎8.25億至17億美元（約64.35億港元至132.6億港元）。

消息刺激下，Digital World Acquisition Corp.股價周四爆升3.57倍，收報45.5美元，盤後再升61%，報73.36美元。

特朗普：創建TRUTH Social為對抗矽谷的大型科企

特朗普表示，創建TRUTH Social是為了對抗矽谷的大型科技公司，並稱「我們生活在一個大量塔利班能夠在Twitter存在，但你們最愛的美國總統卻被噤聲的世界。」這是不能被接受的，因此希望能夠透過TMTG以及TRUTH Social讓所有人發聲。