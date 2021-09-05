特點不同｜中證監：北交所成熟企業 可轉板滬深

中國證監會指，內地設立北京證券交易所將與滬深交易所錯位發展，鼓勵續在北京證交所上市，同時堅持轉板機制，培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深交易所繼續發展。《人民日報》引述中證監有關負責人專訪稱，北交所在融資額、交易量和估值水平方面，預計將呈現與滬深交易所不同特點；通過構建新三板基礎層、創新層到北交所層層遞進的市場結構，強化各市場板塊間功能互補，不斷擴大資本市場覆蓋面，提高直接融資比重。

國家企業信用資訊公示系統官網顯示，北交易已完成工商註冊，成立及核准日期為上周五(9月3日)，登記機關為北京市市場監督管理局。

國家主席習近平上周四(9月2日)表示，將繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北交所，打造服務創新型中小企業主陣地。證監會隨後就北交所有關基礎制度向全社會公開徵求意見，明確北交所新增上市公司來源為在新三板掛牌12個月的創新層公司，新股上市首日不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制為30%。