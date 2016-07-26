獅王績優 斥156億回購安撫股東 滙控季息今年復派無望

大│象│放│榜

「獅王」季度業績醒神！滙豐控股(005)受惠信貸準備撥回帶動，第三季純利35.43億美元(約276.3億港元)，按年漲1.6倍，按季揚4.3%，稅前盈利54.03億美元，按年飆75.7%，遠勝市場預期，按季多6.7%。集團未來擬斥最多20億美元(約156億港元)回購股份，然而，今年恢復派發季度股息預期落空，拖累股價升幅收窄。

滙控昨最多升1.8%，高見47.35元，惟收市報46.7元，僅揚0.4%，成交11.6億元，截至本港時間昨晚10時半，倫敦股價曾折算報47.35元，較本港收市價升1.4%。

祈耀年：已走出谷底 續錄回撥

行政總裁祈耀年指，上季業績在信貸準備進一步撥回帶動下強勁增長，收入續升、各項業務貸款渠道蓬勃擴展、交易結餘和按揭結欠續增加，皆是策略順利實施的最佳佐證，相信已走出最近數季的谷底，故擬斥最多20億美元回購及短期內展開。他續指，淨利息收益趨穩定，在借貸增長及政策利率調升的時間早於預測推動下，料淨利息收益有望於未來數季開始上升。基於現時主流經濟預測及拖欠還款經驗，預料今年預期信貸損失將錄撥回，今季亦有機會再錄小量撥回淨額。

滙控今年9月底普通股權一級資本比率15.9%，並擬明年底前將比率維持在14%至14.5%目標。股息如中期業績時所料，今年將股息派付率目標調整至列帳基準每股普通股盈利的40%至55%，明年2月公布全年業績時或之前審視季度息。財務總監邵偉信補充指，今年核心盈利有待改善，派息比率料近預測區間下限，至明年再調升，並研究收購，關注亞洲區內保險、資產管理等業務，潛在目標總值涉約20億美元。

內房風險可控 敞口147億美元

對於內房風險，祈耀年指內房佔集團資產負債比例小；邵偉信則稱對內房的風險敞口約147億美元，對「紅檔」發展商無直接信貸風險承擔，「否則不會開展20億美元回購」。

上季稅前利潤54億美元 飆76%

滙控上季除稅前利潤增23億美元或75.7%，至約54億美元，受惠預期信貸損失及其他信貸減值準備撥回6.59億美元，去年同期撥備7.85億美元，應佔聯營公司利潤亦上升。亞洲區續為盈利貢獻主力，期內稅前盈利貢獻33.03億美元，按年多3.6%，歐洲貢獻11.42億美元，飆12.6倍。各業務按年均增長，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場經調整稅前盈利14.16億美元，按年升13.5%，按季多4.1%；財富管理及個人銀行賺19億美元，按年及按季分別增32.9%及跌1.8%。

至於首9個月純利108.1億美元，漲2.2倍；稅前盈利162.4億美元，飆1.2倍，而預期信貸損失及其他信貸減值準備變動13.78億美元，去年同期撥備76.43億美元。

大摩估末期息19美仙 上調目標

摩根士丹利指，滙控將受惠回購勝預期和英國最快下月加息帶動淨利息收入，將目標價由48元升至50元，維持「與大市同步」評級。另上調股息預測，全年料派息0.26美元，即末期息派0.19美元，明年維持0.28美元，續料明年及2023年回購20億美元和10億美元。摩根大通指滙控收入稍遜預期，營運開支及信貸風險成本則勝預期，令盈利表現較預期佳，料股價正面，加上管理層預告淨利息收入改善、資本水平高於預期及明年持續回購，料市場或將上調其盈利預測。摩通則予其評級為「增持」，目標價為52元。

獅王績優 斥156億回購安撫股東 滙控季息今年復派無望