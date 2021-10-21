獲史上最大訂單 Tesla CEO身家日增2,823億元 破富豪榜最大單日漲幅

據《彭博》報道，電動車Tesla（美：TSLA）行政總裁Elon Musk的個人財富，昨飆升362億美元（約2,823億港元），為彭博億萬富豪指數有史以來，最大的單日個人財富增幅。一舉超越中國大亨鍾睒睒去年農夫山泉上市時，單日暴增320億美元（約2,496億港元）的紀錄。

在財富規模上，Elon Musk正在與其他超級富豪拉開差距。Elon Musk目前的淨資產為2,886億美元（約2.25萬億港元），其一人身家，已超過了埃克森美孚或Nike整間公司的市值。至於亞馬遜的Jeffrey Bezos，則以1,926億美元（約1.5萬億港元）排名第二。

獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元

Elon Musk身家暴增，源自Tesla獲近期脫離破產保護的跨國汽車租賃公司Hertz，訂購10萬輛電動車。這筆總價達到約42億美元（約327.6億港元）的大單，也一舉成為電動汽車有史以來最大一筆交易，並鎖定了Tesla約10%的年產能。

Hertz訂單的消息推動Tesla股價上漲13%，市值突破1萬億美元（約7.8萬億）。Elon Musk約有三分之二的淨資產，直接與Tesla的股票和期權掛鈎。另外，有監管文件顯示，他的龐大薪酬方案中又有一批期權發放到手，令其身家進一步大漲。

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