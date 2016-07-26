獲批澳洲簽證宗數超97 港人移民有低門檻捷徑？

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隨著澳洲加快審批香港人移民簽證，港人過去一年成為澳洲批出移民簽證的第八位，同時2020/21年度獲批簽證的數目更超越1996/97年度主權移交年間的數量，期間涉逾4,000宗，創近25年的新高。有專家指，在優惠港人政策加持下，往後數年每年獲批逾4,000宗簽證會成為新常態，並推介一個將來或可借道入籍的低門檻路徑。

(撰文︰Wendy全球樓行)



去年批1.6萬宗 內地人稱冠港人第八

在新冠肺炎肆虐下，澳洲當局在2020/21年度批出簽證總數，按年增加逾14%，達160,052宗。港人在該年度已晉升為澳洲批出移民簽證第八位，達4,312宗。居首位是內地，達22,207宗，第二位為印度，有21,791宗，第三位是英國涉12,703。

1997年香港掀起第一次移民潮，據澳洲政府資料顯示，1996/97年度港人獲批澳洲簽證為3,591宗，及後多年簽證總數大部分徘徊在千多宗之間，但是2020/21年度卻創近25年的新高，按年增長逾200%，達4,312宗，值得留意的是，當中佔逾75%為技術移民簽證，達3,265宗。



移民顧問：港每年4千宗料成新常態

由於在疫情肆虐下，關於審批技術移民，當局將重點放在能協助澳洲應對疫情的職位及行業，故過去一年，最多獲批簽證的申請人從事註冊護士，共3,670宗，其次為軟件及程式編寫員共3,121宗，會計師為2,065宗，資訊及通訊科技(ICT)商業及系統分析員有1,108 宗，以及土木工程專業人士有1,106 宗。

Smart2GO首席移民顧問余偉龍(圓圖)表示，澳洲政府以「最高優先次序」審批香港居民的移民簽證申請，受惠者包括香港特區護照以及BNO護照持有人，而且審批時間比內地人時間快一倍，他預計明年港人申請澳洲簽證獲批達4,500宗，往後數年，每年逾4,000宗已是新常態。



澳承諾為485畢業生簽證提供入籍路

他亦推介5年期的485畢業生簽證，以「先讀書後移民」的低門檻方式移民澳洲，雖然未有明確入籍路徑，但是當地政府承諾將在日後提供。但要留意該簽證要在畢業後半年內申請，他又透露有澳洲畢業生「食兩家茶禮」，在澳洲申請了485畢業生簽證後，旋即前往加拿大申請開放式公簽(Open work permit)並計劃在加拿大工作一年後，先取得加拿大永居身份，再計劃返回澳洲，他指由於澳洲取永居及入籍路徑並未公布更多細節，暫不評論是否可行。



獲批澳洲簽證宗數超97 港人移民有低門檻捷徑？