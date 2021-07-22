理財客戶｜中銀年輕理財客戶人數漲25%

中銀香港(2388)指，過去數年加速數碼化轉型，帶動理財客戶漸趨年輕化，截至去年底，年齡介乎31至45歲年輕客戶按年增25%，已成為理財增長動力。該行指，有見年輕「百萬富翁」客戶比例日漸增加，特別為「中銀理財」品牌打造全新形象，注入活力和數碼元素，以「Live Next Level」為主題，在互動理財、數碼投資、理財資訊和生活享受四方面，提供更多元化的體驗，以配合年輕「百萬富翁」客戶的理財需要及生活方式。

有關客戶群普遍以股票投資為主。受惠美股升幅，截至今年上半年，相關客戶整體持有美股投資組合市值按年飆逾2倍；人民幣相關投資產品如結構性投資交易亦受歡迎，主要經線上進行；自去年底手機銀行「PlanAhead智．未來」一站式財富策劃服務推出以來，共錄得10萬人次點擊使用，當中超過一半「智選基金組合」交易是由「中銀理財」客戶完成，反映他們喜歡根據個人需要，以手機自主投資理財。

另外，該行手機銀行新增對話式推薦功能，以大數據分析客戶的理財喜好，並透過人工智能推薦適合的產品；將透過會議通訊軟件提供「投資在線」和「保險在線」等服務。現時成為中銀理財客戶，將可獲最多2.8萬元迎新禮遇。