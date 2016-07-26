理財產品逾期未還 恐恒大翻版 佳兆業插水 市值腰斬

月│跌│五│成

中國恒大集團(3333)危機未落幕之際，佳兆業(1638)的戲碼卻緊接上演！內地媒體報道昨早大批佳兆業理財產品買家，湧入集團深圳總部尋求兌付方案，涉及產品總值128億元人民幣，即重演恒大情況。佳兆業昨大插水，以全日低位1.01元收市創新低，單日暴瀉15.1%，累計過去一個月已大跌53.9%，市值失近83億元。

佳兆業同系昨全線插水，佳兆業健康(876)重創19.2%，佳兆業美好(2168)挫11.2%，佳兆業資本(936)跌13.2%。

涉128億人民幣 將分期兌付

據網上昨流傳佳兆業的客戶服務部聲明截圖，指集團已資不抵債，流動性出現問題。主席郭英成據悉在與投資者電話連線時，表示有能力還債，惟需給予集團時間。

內媒及後報道指，佳兆業昨午後就逾期兌付作出回應，指通過錦恒財富發行的理財產品本金119.13億元人民幣，連同利息8.75億元人民幣，共127.88億元人民幣。集團將採取到期本金分期兌付，先付10%，然後每3個月兌付10%，直至付清，但到期後將不再計息。集團指，因監管及資金回流等問題，沒有實物兌付的可能性。

佳兆業近日遭評級機構連環降級，據指集團有約32億美元離岸票據未來12個月到期，當中下月7日就有4億美元票據到期。而集團未來1年到期的境外債規模，僅次於恒大。

聯儲局收水 料最快明年加息

美國聯儲局議息後一如預期公布收水，本月稍後每月購買美國國債及按揭抵押債券規模，各減100億美元及50億美元，維持利率介乎0至0.25厘。主席鮑威爾料縮減買債計劃明年6月結束，但強調非加息時機，市場料最快明年才加息。

中原按揭董事總經理王美鳳指，本港銀行體系結餘續高企，與樓按相關的1個月拆息處約0.06厘超低水平，市場實際按息1.37厘10年低，仍有利樓市。大新銀行(2356)報告料倘通脹如預期會見頂後回落，就業職位或明年中前回復疫前水平，美國或明年下半年加息，續看好環球股票多於債券。

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