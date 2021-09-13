異動股份｜李寧球鞋刮傷羽壇一姐 股價曾瀉6%

李寧(2331)今日最多跌逾6.3%，低見98.15元，收報100.5元，險守百元關，瀉4.1%，成交約16億元，市值單日蒸發逾107億元。

李寧產品質量惹爭議，今屆奧運羽毛球女單金牌冠軍陳雨霏，上周在全運會羽毛球小組賽中，因穿李寧牌球鞋刮傷腳趾，場地醫生其後為她包紮右腳腳趾公，並換上另一雙李寧球鞋賽繼續作賽，最終反勝，惟她事後指這雙鞋仍感到不舒服，需忍痛完成比賽。她在微博說，「打第一局時鞋前面不知道怎麼開了，有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了。那個東西一直刮我的大拇指，所以換了一雙之前的鞋穿著打，多少比之前的好一點。」

李寧事隔兩日亦於微博指，知悉陳雨菲在全運會羽毛球比賽中受傷，對有關情況極為關注，又指專業運動保護一直是關注重點，已聯繫浙江隊及陳雨菲跟進傷勢。據內地媒體指，陳雨霏穿著的李寧球鞋價值1,099元人民幣，是今年新款「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋」，目前該款商品已經下架。