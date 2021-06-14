異動股份｜特步獲高瓴入股 股價創新高

特步(1368)指，發售5億元可換股債券，獲高瓴資本承接，年利率1.8厘，受消息刺激，該股今日最高見11.58元創新高，現升19.4%，報10.6元，成交逾10.7億元。

倘悉數轉換後，特步將發行最多約5,436.2萬股，相當於擴大後股本2.03%，初步初步換股價為每股10.244元，較上周五收市價8.88元溢價約15.4%。集資所得擬用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。特步持有K –Swiss、Palladium、Saucony及Merrell品牌。

另外，特步全資附屬特步環球亦與高瓴訂立認購協議，後者將有條件認購6,500萬美元(約5億港元)的零息可換股債券。悉數轉換股份，涉發行1.5萬股或經擴大後股份約20%，集資作一般營運資金。目前特步環球持有「蓋世威」及「帕拉丁」牌。

藝人謝霆鋒擔任特步品牌代言人近20年，更曾兩度入股，包括於去年10月斥資1,240萬元認購該公司500萬股新股，認購價為2.48元，設一年禁售期，該批股份現市值已逾5,200萬元。