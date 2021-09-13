異動股份｜美團瀉近半成 涉不正當競爭罰百萬

美團(3690)股價今日顯著走低，一度低見239元，瀉7.8%，收市報247.8元，仍挫4.5%或11.6元，成交約61.1億元。

據內地媒體報道，青島市中級人民法院作出判決，要求美團旗下北京三快在線科技、北京三快科技立即停止涉案互聯網不正當競爭行為，並賠償原告阿里巴巴(9988)餓了麼經濟損失及合理開支100萬元人民幣。

惠譽降美團評級

另外，國際評級機構惠譽將美團的長期外幣發行人違約評級由「BBB」，下調至「BBB-」，維持「負面」展望。同時將其高級無抵押評級及其債券的評級由「BBB」降至「BBB-」。主要是由於美團面臨監管不確定性上升，導致其盈利能力及投資波動性加大。惠譽預期外賣騎手相關規定將令其外賣業務運營效率和利潤率承壓。此外，該股新業務或基於市場機會和監管規定而有所變化，令新業務執行和投資金額方面的可預見性降低。故此，預計美團現金流生成能力的可預見性將低於先前預期。維持「負面」展望反映其EBITDA何時將轉為正值具不確定性；淨現金頭寸對其今年當前投資期能夠形成支撐，但是需要有證據表明其盈利能力改善且投資放緩以致其自由現金流轉為中性，才考慮將其評級展望調整至「穩定」。