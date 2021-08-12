異動股｜萬洲太子爺爆萬隆涉瞞稅 股價瀉一成

萬洲國際(288)今日顯著走低，一度低見5.98元，瀉10.9%，現報6.02元，仍挫10.3%或0.69元，成交約9億元，市值蒸發逾百億元。

該股稱已注意到近期股票價格下降和成交量增加，以及若干媒體報道有關萬洪建(因不當行爲而被免職的前董事)對集團提出的指控，萬洲作出澄清，並指有關指控具誤導性，保留向萬洪建或對指控需負責的人士採取法律行動權利。

事緣早前被萬洲罷免職務的「太子爺」萬洪建深夜以《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》為題發表文章炮轟父親，直指萬隆涉「違規關聯交易」，令雙匯損失逾8億元、另從參與國企改制的鼎暉中，私吞2億美元(約15.6億港元)，巨款至今仍未申報納稅等。

萬洲於今年6月宣布，免去萬洪建董事職務，並根據其與集團訂立的服務協議及僱傭合約終止其作為執行董事及副總裁職務並即時生效。有關免職的理由是，由於他近期對該集團的財物作出不當的攻擊行為。萬洪建為主席兼行政總裁萬隆長子，現年52歲。直至上周四萬洲再宣布，萬隆已辭去行政總裁一職，留任主席及執行董事，並委任其另一名兒子、現年47歲的萬宏偉為執行董事兼副主席。