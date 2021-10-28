當代置業2.5億美元債實質性違約 擬出售資產套現10億元人幣自救

內媒《21世紀經濟報道》引述消息指，早前宣布債務違約的當代置業（1107），擬將旗下物業公司第一服務控股（2107）售予融創（1918），套現約10億元人民幣。惟當代置業並未回應相關查詢。

另外，據了解，當代置業的中西部地區已展開裁員、降薪等措施。至於北京總部銷售地區則暫停發放佣金，其餘崗位薪資目前正常。與此同時，當代置業總裁辦發出的內部信透露，未來希望通過資產重組，和引進戰略投資人，實現公司的再生和持續發展。

消息指：當代置業「流動性困境」已持續一段時間

報道指，當代置業於本周二（26日）宣佈2.5億美元債實質性違約，消息並不突然。因其「流動性困境」已經持續了一段時間。故此，無論當代置業10月8日，將旗下物業公司短暫停牌，以待刊發與收併購有關的內幕消息，是10月11日公告尋求前述美元債展期，都顯示了這家公司在資金承壓情況下的掙扎自救。