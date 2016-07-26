疫情升溫 油價曾瀉半成

國際商品價波動，市場憂慮新冠肺炎疫情轉差，尤其內地疫情問題，或對燃料需求復甦受挫，國際油價繼上周累瀉逾6%後，昨日再跌逾4%，紐約期油每桶曾報65.15美元，挫4.6%或3.13美元，倫敦布蘭特期油每桶曾報67.61美元，瀉4.4%或3.03美元。



澳新銀行分析師指，第二大石油消費國、內地新限制措施對石油需求增長前景蒙上陰影的主要因素，這些限制措施包括取消航班、46個城市發出限制旅行警告，以及在144個疫情最嚴重的地區限制公共交通和計程車服務。高盛早前已調低今季布油預測6.2%，至每桶75美元。



金價閃崩 一度穿千七美元

另外，金價於亞洲開市時段一度急瀉4.4%，每安士低見1,684.3美元，為今年3月底以來最低，其後跌幅顯著收窄至0.7%，報1,750美元，期銀每安士更曾重挫7.5%，報22.5美元為8個月低，白金一度低見959.93美元，去年11月以來最低，其後減0.1%，報978.6美元。

分析員認為，美國上周五就業數據勝預期，市場認為聯儲局或提前收緊貨幣政策的預期進一步升溫；亦支持美元創兩周新高，對金價構成明顯壓力。另外，他指，金價在通脹時會上漲，但目前的通脹料是暫時性及不會持續，所以未有支持金價；最後實物需求疲弱和季節性因素擔憂，亦打擊了市場情緒。

分析指金價下試1,680美元後反彈，現考驗1,750美元支持位，將密切關注這種反彈是短暫的或是將續向下尋底。