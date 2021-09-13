疫情影響｜百勝中國料今季經調整經營利潤瀉五成

百勝中國(9987)指，因應Delta變異毒株輸入內地引發疫情於7月下旬在南京爆發，並迅速蔓延，波及16個省份，成為繼武漢之後波及內地範圍最廣的一次區域性疫情。上月疫情高峰期，位於17個省的500多家門店關閉或僅提供外賣、外帶服務，同店銷售額同比下降十幾個百分點，或較2019年8月削20%，因堂食同店銷售額同比減約20%至30%，以及交通樞紐和旅遊景點的同店銷售額挫約40%至50%所致。

隨著近期疫情緩解，餐廳客流量逐步恢復，但運營仍受較大影響，預期第三季度不計入特別項目經調整經營利潤或按年瀉約50%至60%，主要由於收入大減對銷售槓桿產生影響所致。今季度一般為收入與利潤率較高旺季，故影響尤為顯著。加上原材料價格優勢逐漸減少、工資上漲比例達到中高個位數、為

增加客流推出優惠促銷等因素，餐廳利潤率預計將進一步承壓。

該股又指，新冠肺炎疫情可能在短期內造成波動，但業務基本面仍保持強勁，對內地長期增長潛力充滿信心，將加快拓展門店網路，今年料開約1,300家新店，並將加強堂食、外賣、外帶和零售產品與服務，以及投資於數位化和技術。

該股現報455元，瀉4.7%或22.6元，成交約1.5億元。