百億北水沽騰訊美團 滴滴下架累科技股急挫

監│管│升│級

國家互聯網信息辦公室通知應用商店下架滴滴出行App，市場憂慮中央進一步收緊對科技平台股規管，科技股全線下跌。滴滴主要股東之一騰訊控股(700)跌3.6%或20.5元，收554元，成交額241.1億元；美團(3690)挫5.6%或17元，收287元，成交109.7億元；阿里巴巴(9988)瀉2.8%或6元，收206元，成交44.2億元，共推低大市265點。同時約92億元北水淨沽騰訊及美團。

滴滴才於6月30日美國上市，定價每股14美元，以發行價計算，市值逾670億美元。惟兩日後(7月2日)，國信辦已啟動其審查，以保護國家安全和公眾利益，審查期間停止新用戶註冊。周日(7月4日)再將行動升級，國信辦在官方微信公眾號指，根據舉報，經檢測核實，滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，通知應用商店下架滴滴出行App。

滴滴出行回應，將嚴格按照有關部門要求，下架整改，但已下載滴滴App的用戶可正常使用，而營業額恐受壓。美股周一休市，滴滴上周五急挫5.3%，收15.53美元；滴滴收市後再跌1%，最新報15.37美元。

惟事件已引起市場恐慌，擔心中央進一步收緊互聯網平台的規管，觸發科技股普挫。當中，半新股快手(1024)繼續尋底，插5.9%或10.8元，收172.4元，創新低，成交19.5億元。



傳滴滴出行懲罰力度超阿里

據財經媒體引述內地監管高層人士指，自2018年以來，對於掌握大量數據的互聯網平台企業如阿里、京東集團(9618)、攜程(9961)、美團、滴滴，由於這些平台大多涉及國計民生數據，政府都不希望它們前往其他市場上市，並非針對滴滴出行一家公司。但滴滴出行方面並未給予有效反饋，甚至特意選擇在中共百年黨慶前赴美上市，此舉讓監管層更為震怒。消息又稱，對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里。



陸續有來 國信辦啟動滿幫看准審查

報道指，國信辦已對美上市的滿幫集團旗下的「運滿滿」、「貨車幫」和看准科技旗下的「BOSS直聘」啟動網絡安全審查。前者有內地版貨車Uber之稱，「BOSS直聘」大股東則為騰訊。

受科技股普挫帶動，恒生指數收報28,143，跌166點或0.6%。大市全日成交額1,654億元。國企股指數跌141點或1.4%，收10,274點。恒生科技指數跑輸大市，跌180點或2.3%，收7,712點。



吉利比亞迪 藍籌表現最好

汽車股反彈，吉利汽車(175)升5.4%，比亞迪(1211)揚5%，為兩隻表現最好藍籌；長城汽車(2333)漲6.7%。汽車零售商中升控股(881)斥百億元收購仁孚中國外，日前又配股予高瓴資本集資30億元，惟市場反應正面，曾高見77元，全日升近3%或2.05元，收71.7元，仍創52周新高。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，恒生指數新經濟股佔比增加，內地上半年整頓科網行業時，拖累恒指上半年表現跑輸歐美。但隨著內地經濟復甦及通關有望，港股投資氣氛下半年有機會改善。

花旗發布《2021年下半年環球投資前瞻》報告，下半年投資主題包括受惠復甦行業及市場，當全球經濟明年重新開放時，仍有一些新冠肺炎疫情周期性行業會顯著復甦，包括旅遊、酒店和部分房地產行業。對於本港經濟前景，黃栢寧預期，本港今年實質經濟增長6.2%，明年4.5%，目前經濟增長與年初變化不大，反映抗疫是長期行動，相信通脹不是大問題，但投資者要習慣未來通脹會略高。



最快年底減少買債 明年底加息

對於美國聯儲局貨幣政策方面，該行預測，聯儲局有機會於9月預告何時開始減少買債，最快年底開始減少買債行動，明年底加息，投資者宜在第三季末留意聯儲局議息後對於減少買債及加息的發言。

歸創通橋首掛 一手賺8650元

新股方面，歸創通橋(2190)昨掛牌，開市報55元，全日最高見60.8元，較招股價42.7元漲42.4%或18.1元，每手500股帳面最多賺9,050元。最終收報60元，仍升40.5%或17.3元，成交33.4億元，一手帳面獲利8,650元。

已於上海交易所上市的老字號珠寶首飾商老鳳祥擬申請將已發行的2.06億股境內上市外資股(B股)轉換上市地，擬將以介紹方式在港交所(388)主板上市及掛牌交易。



疫情拖累 6月內地服務業PMI見14個月最低

受到廣東局部地區新冠肺炎疫情反彈影響，6月居民需求受到抑制，導致內地服務業擴張力度有所減弱。財新6月服務業採購經理指數跌至50.3，按月挫4.8個百分點，創14個月以來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業和服務業的擴張態勢仍得以維繫，通脹壓力得以暫時緩解，但受近期局部地區疫情影響，服務業更顯弱勢。疫情爆發至今，製造業逐步恢復常態化，服務業對疫情形勢依然較為敏感。進入下半年後，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通貨膨脹壓力交織，仍是嚴峻挑戰。