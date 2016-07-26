百億成交｜北水13億沽保利協鑫 復牌股漲 蟹貨急逃生

股│市│焦│點

港股昨持續回吐，恒生指數昨收市報25,154點，跌222點或0.9%，連續5日走低，累計失近千點。大市焦點落在多隻復牌股齊齊急升之上，當中停牌7個月的保利協鑫(3800)昨復牌即裂口衝高，並以近全日高位3.6元收市，狂飆81.8%，成交額高達131億元為港股之冠。不過投資者卻趁反彈大手出貨，已被剔出港股通名單的保利協鑫，北水目前只可沽不可買，昨單計深圳港股通已沽出13億元；同時，昨股價在兩大關口3.5元及3.6元出現大量沽盤，不排除有蟹貨資金趕鬆綁。

保利協鑫今年4月1日起停牌，當時被核數師德勤就一宗5.1億元人民幣的工程合約終止提出關注，令集團無法發出財務報表而停牌，及至近日達成復牌條件。

保利協鑫今年2月股價一度高見3.88元，惟及後股價向下滑行，停牌前一度低見1.76元，高位累挫54.6%。昨日急升後，該股較2月高位仍低約7%，意味年初高位接火棒者，仍未「返家鄉」。

瑞信唱好保利協鑫 料見4元

瑞信發表報告指，保利協鑫停牌期間，多晶硅價格在供應短缺下急升約1.2倍，同業股價亦漲約四成，意味保利協鑫股價大落後。該行指，集團上半年業務扭虧，純利約24億元人民幣，預測其2021至2023年出口量的複合增長可達1.4倍，全球市佔率亦可由去年的15%，擴大至2023年的24%，因而調升保利協鑫2021至2022年每股盈利預測43%至84%。瑞信同時將保利協鑫目標價調高約八成，至4元，意味目前潛在升幅仍有11.1%，評級由「中性」調升至「跑贏大市」。

鄭志剛打救 裕承科金曾漲2.7倍

另一隻焦點復牌股為前身為民眾金融科技的裕承科金(279)在今年2月底，因陷財困及被高院命令委任臨時清盤人而停牌，惟日前獲「白武士」、新世界發展(017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛入股並重組成功，因而達復牌條件。裕承科金昨高見0.335元，即一度飆2.7倍，收市報0.295元，仍升近2.3倍，創上市以來最大升幅，並為2019年5月6日後新高，成交額4,997萬元。

其餘復牌後異動的股份有獲融創服務(1516)入股32.22%的第一服務(2107)，昨停牌約1個月後，復牌即飆57.7%；另外百富環球(327)承認遭FBI突擊搜查，股價低開兩成後走高，收市倒升7.4%。

微創機器人超購163倍 暗盤跌7%

新股方面，今日掛牌的上海微創醫療機器人(2252)昨暗盤失色，輝立暗盤收報40.15元，較43.2元定價低7.1%，每手500股帳面料損手1,525元。集團昨公布以招股價上限定價，集資淨額14.57億元，公開發售接獲10.47萬份申請，超購近163倍，國際發售超購逾15倍，一手中籤率僅3.3%，認購2萬股或40手才穩獲一手。

澳門上月博彩收入大減四成

另外，澳門博彩監察協調局公布10月博彩收入43.65億元澳門元，按年下跌40%，結束連續8個月錄得按年增長，市場原預期跌42%；按月下跌25.75%，賭收是逾一年以來最少。濠賭股普遍走低，金沙中國(1928)挫2%，澳博控股(880)及新濠國際(200)均失2.1%，美高梅中國(2282)則大跌3.7%。

百億成交｜北水13億沽保利協鑫 復牌股漲 蟹貨急逃生