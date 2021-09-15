百勝中國：有望達高單位數至雙位數經營利潤增長 股價靠穩升0.19%

百勝中國 （9987） 今日舉辦虛擬投資者日活動，集團表示，旗下的核心品牌肯德基（KFC）和必勝客 （PizzaHut）於疫情下迅速應對，並實現了穩健的業績，集團將加速門店擴張，經營利潤亦有望實現單位數至雙位數增長。百勝中國股價半日靠穩升0.19%，報424.4元。

集團表示，公司門店將擴張至20,000家，其中新興品牌Lavazza計劃於2025年增長至1,000家門店，又指數字化和供應鏈是業務增長的主要助力，並持續加大有關投資。

百勝：未來五年內提高總計資本支出以實現增長

公司預計，將在未來五年內提高總計資本支出至約50億美元至65億美元（約390億至507億港元）以實現內生增長，支出將用於加快核心品牌的增長、門店翻新、擴大新興品牌規模以及加強供應鏈和數字化基礎建設。

百勝中國表示，長期展望有潛力實現高單位數至雙位數的系統銷售額增長、經營利潤增長和每股盈利增長。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)