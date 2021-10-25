百富環球挫逾43%中途停牌 傳FBI搜查美辦事處或涉網絡攻擊

中資電子支付終端機服務商百富環球 （327） 今早股價暴跌逾43%後，最終於10時56分停牌，停牌前跌43%，報5.4元，成交1.63億元。

據《krebsonsecurity》報道指，美國聯邦調查局（FBI）在周二突擊搜查其於佛羅里達辦事處，有指百富環球可能參與對美國和歐盟的網絡攻擊有關。百富環球在聯交所發通告指，以待發出一份關於內幕消息的公告，但公司暫未回應報道。

百富環球今日甫開市即跌3%，其後跌幅不斷擴大，最多跌47%，見5.05元。公司停牌前市值約59.4億元，開市不足1.5小時，失去45億元市值。

百富環球於120個地區 擁超過6,000萬台銷售終端機

報道又引述不具名消息指，美國一家主要支付服務商分析到公司支付終端的異常網絡數據後，令FBI開始調查百富環球。最後，FBI和國土安全部（DHS）特工終突襲當地的百富環球倉庫。

百富環球總部設於中國深圳，在120個地區擁有超過6,000萬台銷售終端機。公司上半年收入按年增31%至33.19億元，當中電子支付終端產品佔32.3億元。