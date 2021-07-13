盈利預告｜半日3企盈喜 有隻藥股曾飆9%

藥明生物(2269)預料今年6月底止半年純利增長逾135%，去年中期純利7.3億元人民幣，意味今年上半年或賺約17億元人民幣。藥明今早高見143元，一度升近9%。

集團盈利預喜主要受惠上半年加速高效推進執行現存及新引進的新冠肺炎(COVID-19)項目；新綜合項目收益和市場份額顯著增加；成功執行「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；今年首季受新冠肺炎疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復；現有產能和資源利用率的持續提升、以及運營效率改善項目的執行極大提高毛利率和運營利潤率；以及持有的上市及未上市投資組合的公允價值變動推高投資收益。

雷蛇(1337)發盈喜，預期6月底止半年除稅後盈利不少於3,000萬美元(約2.3億港元)，去年同期則虧損1,770萬美元，主要受惠收益增長高於預期，毛利率持續改善及經營開支管理持續改善。雷蛇今日高見2.16元，曾飆近半成。

融創服務控股(1516)亦預料半年純利增長超過140%，主要受惠管理規模增加帶來收入增加，同時盈利能力提升。融創服務早段曾升6.1%，及後倒跌，現倒瀉3.5%，報25.9元。