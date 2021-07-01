盈利預告｜航運業回暖 東方海外中外運預告半年成績

東方海外(316)公布，截至6月底止第二季總貨運量按年升15.4%，總收益增1.2倍，至34.68億美元(約270億港元)。運載力增12.4%，整體運載率升2.2%，每個標準箱的整體平均收益漲89.7%。各航線中，以亞洲/歐洲航線及亞洲區內/澳亞航線的表現最好，收入均逾10億美元，按年增2倍及1.1倍。

上半年，總貨運量按年增19.5%，總收益升1.1倍，每個標準箱之整體平均收益上揚73.8%。

另外，中國外運(598)發盈利預喜，按照中國企業會計準則，料截至今年6月30日中期淨利潤達20.1億至22.53億元(人民幣，下同)(約24.5億元至27.5億港元)，較去年同期增加約65%至85%。扣除非經常性損益的淨利潤將達17.44億至19.61億元，上揚60%至80%。

該公司指，期內各業務量基本呈現增長態勢，特別是空運通道及海運代理業務量增長較好；同時來自合聯營公司的投資收益大幅增加所致。

該股收報3.15港元，升2.3%。