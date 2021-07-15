盈喜潮持續｜16股報佳音 潤啤純利倍升

多間企業於收市後公布盈利預喜。包括華潤啤酒(291)預告今年上半年純利增長至少100%，由於期內搬遷補償協議，就出讓其擁有的地皮收取初始稅後補償收益約13元人民幣，以及毛利因產品銷

量及平均售價上升而增加。以該股去年中期賺20.79億元人民幣計，即今年純利約41.5億元人民幣。

恒大物業(6666)料上半年純利將增約70%，因物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大增，及積極採取標準化運營和智慧化服務，帶來綜合盈利能力提升。截至今年6月底，總在管面積約4.5億方米，較去年底新增合約面積約2.5億方米，新增在管面積約1.5億方米。

另外，建業新生活(9983)預告上半年多賺約40%，因管理的建築面積增加；建業+平台的註冊用戶數量大幅攀升，令生活服務的收入增加；以及物業管理及增值服務分部的社區增值服務的收入增長所致。以該股去年賺約1.8億元人民幣計，即今年中期純利約2.5億元人民幣。

保利置業(119)預告上半年純利飆約60%，以去年賺8.2億元計，即期內純利約13.1億元。因毛利增長；人民幣兌港元升值導致匯兌收益增加；出售一間合營

企業產生盈利等。

濱海投資(2886)指，上半年料多賺逾50%，倘不計及去年同期收回天津鋼管製造大額應收帳款並相應轉回已經計提約5,154萬元壞帳影響，期內更多賺逾110%。

其餘報捷股份還有海通國際(665)、齊魯高速公路(1576)、築友智造(1850)、聯泰控股(311)、潪㵆發展(8423)、五礦資源(1208)、澳能建設(1183)、海鑫集團(1850)、壹照明(8222)、聯泰控股(311)，以及今日開市前報喜的IMAX CHINA(1970)。