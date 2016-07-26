監管低壓 新股卻步 騰訊音樂傳煞停 科指4日瀉6%

北│水│再│沽

內地監管低氣壓持續影響金融市場，科企上市計劃亦連環爆暫緩！繼網易雲音樂後，昨有外媒報道指騰訊控股(700)旗下騰訊音樂在港第二上市的計劃已延遲，主要是受內地監管線上平台及市場波動影響。內地當局對科企的監管持續，近日再發文批評有網遊歪曲歷史，拖累一眾科網股再走低，騰訊連跌4個交易日，昨再瀉3.5%，拖累恒生科技指數連跌4日，昨下跌169點或2.6%，報6,420點，累計4日失6%。

外媒引述消息人士報道指，騰訊音樂已聘請摩根大通、摩根士丹利安排回流香港，但近日相關工作已暫緩，並指集團雖然技術上仍可在今年內完成在港第二上市，但管理層仍傾向將計劃推遲至明年，等待監管壓力緩解及市況穩定。市場早前傳出，2016年成立、2018年12月在美上市的騰訊音樂，原計劃今年內回流，以對沖美國退市的風險，集資最多50億美元(約390億港元)。集團上月底遭中國官方勒令放棄音樂串流的獨家版權，並要罰款50萬元人民幣。

事實上，近日科網企業上市路漸見崎嶇，網易(9999)旗下網易雲音樂上周亦傳出，基於市場整體環境的綜合因素考慮，決定暫緩來港上市。有傳集團因有投資者要求以低估值掛牌而押後計劃。至於同為騰訊旗下的微醫亦有傳需接受港交所(388)就其數據合規處理的查詢。

B站快手創新低 小米4日瀉一成

科技股連日運滯，30隻科指成分股中，有25股或83%均報跌，嗶哩嗶哩(B站，9626)和快手(1024)創新低，收市分別大跌7.7%及6.7%表現最差，美團(3690)更大挫半成，百度(9888)及網易亦分別大跌4.8%及3.9%。另外，北水亦以科網股為目標連沽三日，昨滬深港股通共錄淨沽額56.31億元，當中上海佔44.75億元，深圳佔11.56億元，騰訊淨沽25.4億元成最大提款機，美團及小米集團(1810)亦分別淨沽8.5億元及5.2億元。小米昨跌2.4%，連跌4日累瀉9.5%。

整體大市方面，恒生指數三連跌，昨失210點或0.8%，報26,181點，3日跌479點。主板成交額1,339億元。除科網股外，受累本月上旬汽車產量大跌34%、加上蔚來有電動車再涉致命事故的影響下，汽車股昨亦大走低，半新股理想汽車(2015)上市第3日大瀉7.2%，較上市價已潛水近一成，比亞迪(1211)及吉利汽車(175)亦分別跌7.2%及6.7%，電池股贛鋒鋰業(1772)挫7.8%。



舜宇半年多賺54% 毛利率揚

業績方面，舜宇光學(2382)截至今年6月底止中期純利26.88億元人民幣(約32.75億港元)，按年增53.7%，收入198.3億元人民幣，升5.1%，因手機鏡頭、車載鏡頭和手機攝像模組出貨量較去年同期錄得增長。集團整體毛利49.46億元人民幣，飆34.5%，毛利率24.9%，揚5.4個百分點。不派中期息。舜宇期內光學零件收入60.4億元人民幣，多28.6%，溢利16.27億元人民幣，升26.5%，光電產品收入153.1億元人民幣，增2.9%，溢利16.6億元人民幣，漲73.4%。



閱文中期純利13億 活躍用戶回升

閱文集團(772)半年扭虧，賺10.8億元人民幣(約13億港元)，去年同期則虧損32.96億元人民幣，非國際財務報告準則盈利錄6.65億元人民幣，大增近30倍，收入43.42億元人民幣，按年多33.2%，毛利亦升32.2%，至22.88億元人民幣，毛利率52.7%，減0.4個百分點，每股盈利1.08元人民幣，維持不派中期息。集團指，上半年在線業務的月活躍用戶為2.327億，較去年底增3.7%，按年則基本持平，主要是去年下半年新冠肺炎疫情得到控制後線上平台流量回落，但今年上半年月活躍用戶又回升到去年高位。至於6月底止免費閱讀業務的日均活躍用戶達1,300萬，較去年低多30%。



華置轉虧 11年來首不派中期息

華人置業(127)上半年則盈轉虧，蝕3,728.4萬元，去年同期賺7.86億元，收入7.26億元，大減63%，當中股息收入勁削88.2%，至1.6億元，其他收入亦減90.9%，至2,346.2萬元，每股虧損0.02元，不派息，去年同期則派1仙，為2010年後11年來首次不派中期息。

華置提到，一間內地房地產發行人自今年2月起違約，一直拖欠支付其離岸美元債券的利息及償還本金，期間集團持有其債券的公平值下跌約60.4%，而未變現虧損1.05億元。另外，中國恒大集團(3333)股價在期內下跌32.1%，令集團未變現虧損41.11億元，截至6月底止華置的恒大持倉市值87.03億元或8.6億股，佔資產總額26.6%，期內集團持有的7隻恒大債券共錄未變現虧損1.03億元，利息收入3,960萬元。

物業租賃方面，華置期內非零售及零售部分租金收入分別減28.4%至1.26億元，及下降1.1%至3,560萬元，租金收入總額跌23.7%，至1.61億元，租金收入下降主要由於英國投資物業一位主要租戶於去年上半年退回其租賃，如撇除該主要租戶租金收入，租金收入總額減少5.7%。