監管機構成立小組 研南向通人幣計價

特首林鄭月娥發表《施政報告》中，支持擴大人民幣資金雙向流通管道，如研究在「港股通」南向交易股票以人民幣計價等，同時支持港交所(388)在香港設立特殊項目的收購公司(SPAC)上市制度等。

證監會主席雷添良回應時指，港府就拓展本港離岸人民幣業務和市場互聯互通安排提出多項計劃，為加強本港作為主要離岸人民幣中心角色，證監會將成立工作小組，聯同金管局及港交所就推動在港買賣人民幣計價證券作可行性研究。將與內地有關部門共同探討將人民幣櫃台納入股票市場交易互聯互通機制下的港股通之內。另外，該會與港交所合作以進一步改善本港上市機制，包括制訂合適的特殊目的收購公司框架等。

港交所行政總裁歐冠昇指，政府支持拓展互聯互通計劃、繼續完善上市機制、發展本港作為人民幣產品交易中心，以及區內綠色及可持續金融中心，將有助鞏固香港資本市場的吸引力。滙豐香港署理行政總裁林慧虹相信，市場對使用人民幣作為融資、支付、風險管理及財富管理產品的需求將有增無減，若進一步擴大本港的人民幣產品，將受到境內外投資者和企業的歡迎。

監管機構成立小組 研南向通人幣計價