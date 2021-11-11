監管陰霾！阿里巴巴「雙11」成交額僅較去年升8% 為史上最低增速

內地網購旺季「雙11」告一段落，面對監管壓力，阿里巴巴 （9988） 作風轉為低調。阿里公布，為期11天的活動共錄得商品成交額（GMV）5,403億元人民幣(下同)，較去年的4,982億元增8.4%，為史上最低雙11增速。翻查資料，其去年增速達85.6%，而之前雙十一天貓成交額亦均保持兩位數以上增速。

京東雙11增速同低於去年

另外，京東（9618）公布的「雙十一」訂單金額刷新紀錄至超過3,491億元，按年增28.58%，同樣低過去年的32.83%。公告指，超過45%的消費者為90後及00後，其中參與雙11的00後消費者人數同比增加了25%。

阿里巴巴公布GMV數字後，帶動美股表現，美股收升2.4%，報167.85美元，盤後美股價格繼揚。不過，其港股表現遜色，高開不足1%後已倒跌，一度低見160.5元。截至中午12時30分報160.9元，跌1.4%，成交額22.1億元。

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