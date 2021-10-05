ZA Bank｜據報投資華融債券損手 累今股價曾大跌逾9% 眾安發言人：不回應市場傳聞

據《信報》指出，虛銀龍頭眾安銀行（ZA Bank），於截至6月底止的中期業績，錄得投資證券公平價值變動虧損及出售投資證券資產淨虧損，當中投資證券公平價值變動虧損2,672萬元，出售投資證券淨蝕1,185萬元，明顯較其他同業為高。其綜合消息透露，該行損手部分與沾手華融債券有關。

眾安：不回應市場傳聞

對於眾安銀行是否持有中資機構債券，例如華融或其他公司債等，導致投資見紅，眾安銀行發言人表示，不回應市場傳聞，強調目前公司財務狀況穩健。眾安在綫(6060)甫開曾挫9.1%，見27.6元逾一年低，截至上午10時55分，跌5.27%，成交額1.4億元。

事實上，在去年3月最早開業兼上客最多的虛銀眾安銀行，上半年虧損按年擴大1倍至超過2.5億元，主要反映出售資產虧損、撥備及經營開支上升。財報又顯示，眾安銀行今年5月再獲母企注資5億元。

期內，眾安銀行主要業務收入，均見大幅增長，淨利息收入按年升35.6倍至3472.4萬元，淨服務費及佣金收入，由去年同期的5.5萬元大增至2308.9萬元。

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