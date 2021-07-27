知我咩料｜50大IG廣告 MIRROR ERROR雄霸過半

廣告媒體監察公司admanGO報告指，今年上半年整體廣告開支按年增加35%，至137億元，其中十大最高廣告支出行業首位為銀行、信用卡及投資服務，按年飆79%；第二位為藥物及醫護，但支出減6%；第三位則為浴室及家居用品，支出按年揚49%。

至於十大支出企業首位為P&G，第二及第三位分別為滙豐銀行及牛奶公司，廣告支出分別升51%、83%及40%。

據報告顯示，ViuTV旗下兩大男團MIRROR及ERROR獲得不少品牌爭邀請合作，十大Instagram廣告開支最高品牌中，當中一半是邀請他們作品牌推廣，首三位分別為戶戶送(Deliveroo)、花旗銀行及滙豐銀行均同時邀請MIRROR及ERROR為其品牌作宣傳，排第七為奢侈品牌Cartier，則由MIRROR成員作其宣傳。而在50大Instagram廣告品牌中，由MIRROR及ERROR推廣的數目更涉27個，佔總數超過一半，數字反映他們在社交媒體已極具影響力。

根據admanGO在其Facebook披露，MIRROR12名成員之中，獲品牌邀請推廣最多者，姜濤排名第一，其次分別為Anson Lo(盧瀚霆)及Anson Kong(江𤒹生)。