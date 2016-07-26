碧服藍籌王 海底撈失色 碧服藍籌王 海底撈失色

半│年│總│結

外圍新冠肺炎疫情反覆，但疫苗接種計劃陸續進行，憧憬經濟加快復甦，以恒生指數昨日收市28,994點計，上半年累漲1,763點或6.5%，而去年上半年則勁瀉逾3,700點或13%，至於今年港股第二季有616點進帳或升2.2%。上半年表現最佳藍籌為碧桂園服務(6098)累飆62.4%；次季最佳則為安踏體育(2020)漲51.9%；上半年及次季最差藍籌均為海底撈(6862)，期內分別挫31.9%及21.5%。

港股昨在期指結算日再度失守29,000關，全日跌274點或0.9%，收28,994點，國企股指數跌106點或1%，收10,757點，上半年累升19點或0.2%，次季累跌215點或2%，在多隻重磅科技股在反壟斷法及制裁等消息拖累下，以恒生科技股指數昨收報8,201點計，上半年累減224點或2.6%，次季累增18點或0.2%，兩指數均顯著跑輸恒指。

藍籌股方面，綜合次季表現，受惠內地經濟在疫情受控帶動下增長，刺激內需及成長股跑出，近期熱捧的安踏累升近52%，該股同受惠經濟復甦兼經濟內循環政策，更於早前發盈喜，股價屢創新高，最高見190.1元，昨收188元，跌0.9%或1.7元，其次為瑞聲科技(2018)及藥明生物(2269)分別累升51.4%及49.7%。至於最差藍籌分別為海底撈、華潤置地(1109)及中國平安保險(2318)跌幅介乎18.3%至21.5%。以首6個月計算，表現最好的藍籌為碧桂園服務累升62.4%；其次為受惠國際油價造好的中國石油(857)累漲54.2%，安踏則排第三，累升53%；最差分別為海底撈、阿里健康(241)及平保，跌幅介乎19.4%至31.9%。中銀國際指海底撈仍是增長快速的火鍋行業領導者，調高評級至「增持」，但降目標價至52元。該股昨急彈8.7%或3.25元，收40.65元，為表現最好藍籌，但作為恒指新貴未能圍爐取暖，上半年及次季均表現最差。



ATMXJ個別發展 美團累飆一成

至於重磅科技巨頭ATMXJ續受反壟斷法、新業務發展、制裁問題等困擾，阿里巴巴(9988)昨收219.4元計，上半年累瀉5.6%；京東集團(9618)累挫11.7%，「股王」騰訊控股(700)上半年見新高報775.5元後反覆向下，昨收590.5元，由高位跌約24%，但上半年則升近半成，美團(3690)及小米集團(1810)半年累飆一成及挫17.3%，昨收323.8元及27.45元。

大新銀行(2356)高級經濟師溫嘉煒指，本地疫情逐漸受控或為港股帶來支持，但受制於南向資金走向和恒指估值上升，料恒指在26,500至30,500點上落，看好受惠經濟復甦、國策及抗通脹板塊。他指，本港經濟已接近重回2019年初水平，雖然私人消費及投資復甦步伐相對落後，跨境旅遊需更長時間才能恢復，對相關行業帶來打擊持續，但外貿活動跟隨主要經濟體系重啟而錄得顯著增長，加上政府在疫情期間大幅增加開支，也有助穩定經濟表現。

奈雪的茶暗盤破底 和黃醫藥一手料賺5000元

新股方面，奈雪的茶(2150)及和黃醫藥(013)今日上市，奈雪的茶以上限19.8元定價，公開發售部分超額認購約431倍，一手500股中籤率僅8%，據輝立交易場其暗盤最高曾報22.25元，漲12.3%或2.45元，一手可帳面獲利1,225元，惟收市倒跌1.3%或0.26元，報19.54元，一手料帳蝕130元；和黃醫藥以每股40.1元定價，公開發售部分超額認購約4.2倍，一手500股中籤率60%，暗盤價最高見51.6元，揚28.7%或11.5元，收報50.1元，仍升25%或10元，一手料帳賺5,000元。



4股今招股 共籌68億

4股趕上半年尾班車今日招股，共抽水逾68億元，醫脈通科技(2192)發售約1.55億股，每股發售價24.1元至27.2元，集資最多42.1億元，每手500股入場費約13,737元，集資作擴展業務，包括開發及增加解決方案、投資技術及提高研發能力及收購等。內地最大珠光顏料生產商環球新材(6616)發售約2.9億股，招股價每股介乎3.52元至4.22元，籌最多約12.2億元，每手1,000股入場費約4,263元，並引入上海匯瑾資產及中逸資本為基石投資者，共斥8,800萬元認購，集資增加研發中心的研發設施及測試設備及建設廠房等。

另外，內地超豪華汽車品牌經銷商百得利(6909)發售1.5億股，發售價4至4.8元，籌最多7.2億元，一手1,000股入場費約4,848元。融信服務(2207)將發行1.25億股股份，每股招股價4.68至5.63元，集資最多約7.03億元，每手1,000股入場費約5,687元。