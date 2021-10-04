碧桂園服務：花樣年子公司彩生活涉債務違約 執行鄰里樂股份抵押及轉讓

碧桂園服務（6098）公布，其獲已停牌之彩生活（1778）通知，彩生活的母公司花樣年（1777）有較大機會出現對外債務違約，彩生活未能於如期向其子公司償還授出的7億元（人民幣，下同）之等值港幣、10月4日期短期貸款。

由於彩生活等出現債務違約時，碧桂園服務的子公司，已行使質押權，從花樣年一方獲轉讓鄰里樂控股全數股權。

碧桂園服務或加快收歸鄰里樂控股

碧桂園服務收購鄰里樂的總代價，原本不高於33億元，首期、第二期及第三期付款分別為23億元、7億元及3億元。碧桂園服務正與彩生活商討，是否將貸款額視作支付收購鄰里樂控股的第二期代價，但前提為彩生活要根據股權轉讓協議，向其供其認可的擔保措施。換言之，碧桂園服務很可能較原定收購時間表，更快收歸鄰里樂控股。

繼中國恒大（3333）之後，再多一家內房出現債務違約。花樣年周一晚發通告，指尚未償還本金2.06億美元（16億港元）的票據昨天到期，公司未能在昨天付款。花樣年自上月29日起開始停牌，公司表示會繼續停牌。