內地五執法部門 聯合約談滴滴等11家網約車平台

《中國證券網》今日報道，中國交通運輸部會同中央網信辦、工業和訊息化部、公安部及國家市場監管總局五大執法部門，聯合約談包括美團（3690）旗下美團打車、滴滴出行（美：DIDI）等，共11家網約車平台。

約談指出，由於近期部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

執法部門：需制定合規化工作方案

約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。要加快推進合規化，制定切實可行的網約車合規化工作方案，明確時間表、目標和工作舉措，特別是要提出到今年年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

各平台公司其後表示，將按照約談要求，全面查詢存在的問題和安全穩定風險隱患，紮實做好整改工作，維護公平競爭的市場環境，並立即停止新增不合規車輛和駕駛員，促進網約車行業規範健康持續發展。