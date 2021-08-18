科企放榜｜B站上季虧損擴大至11億人幣

嗶哩嗶哩(B站，9626)公布第二季虧損擴大至11.2億元(人民幣，下同)(約13.5億港元)，去年同期則蝕5.7億元，淨營業總額44.95億元創新高，按年多71.7%，毛利9.89億元，多63.7%，不過銷售及營銷開支倍升，至14億元，研發開支亦升1.04倍，至6.74億元，令經營虧損增至15.2億元，每股虧損2.91元。

累計上半年，集團虧損20.2億元，去年同期則蝕11億元，淨營業額總額83.96億元，大增70.2%。

集團上季月均活躍用戶2.37億，移動端月活用戶2.2億，分別按年多38%及44%，日均活躍用戶為6,270萬，上升24%，平均每月付費用戶2,090萬，增62%。快手對今年第三季度淨營業額進行展望，預計將達51億元至52億元，即按季升最多15.6%。

嗶哩嗶哩董事會主席兼首席執行官陳睿，集團第二季度的強勁表現，顯示優質用戶增長策略奏效。集團首席財務官樊欣則指，來自廣告業務的收入，大升超過200%，佔淨營業額總額的23%。月均付費用戶數亦大幅增加至2,090萬，付費率提高至8.8%，去年同期則為7.5%。

嗶哩嗶哩今日收報521港元，跌12.5港元或2.3%，成交額3.6億港元。