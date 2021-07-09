科技股弱勢未改難發圍 降準放水港股料技術反彈

審│慎│看│待

中國人民銀行上周五全面調低存款準備金率「降準」，釋放約1萬億元人民幣資金，分析認為市場投資氣氛有望向好，加上外圍美股上周五再創新高，道瓊斯工業平均指數漲1.3%，於美國掛牌的港股預託證券(ADR)亦全面造好，ADR港股比例指數收報27,766點，升421點，料港股今日將繼續顯著反彈。

市場人士估計，人行降準料短暫利好港股，但未能確定大市已轉勢，特別是降準有可能反映內地經濟復甦或遇瓶頸，加上中央對互聯網平台的監管，包括反壟斷、網絡數據及個人資料等規管持續，仍會在本周影響市場情緒，若恒生指數短期未能重返28,000點關，情况不見樂觀。大型中資科技股的估值雖然愈來愈吸引，但投資者毋須急於低吸。



港股反彈阻力27500至27700點

第一上海首席策略師葉尚志表示，人行降準後料今日市況會出現反彈，但同時亦要留意其他因素疊加的影響，包括變種新冠肺炎病毒對經濟復甦造成的影響，抗疫一年後經濟能否維持增長局面，以及美國會否加大放水力度等等，估計港股第一個反彈阻力區是27,500至27,700點間。

他續指出，港股整體向下趨勢未扭轉，暫時會以技術性反彈看，維持審慎看法，或需等待下月中藍籌陸續公布中期業績後，才能進一步決定後市走向。

人行去年兩次定向降準，上證綜合指數分別升2%及跌3.4%，而去年初全面降準，滬指則揚1%。作為資金密集型行業，銀行、地產、大宗商品等料受降準影響最直接。而滬指上周僅累增0.1%，恒指則累瀉3.4%。



降準預視經濟有下行壓力

對於人行降準，方正證券首席經濟學家顏色對內地傳媒指，降準有三大原因，除為了應對經濟逐漸下行壓力，疫情下經濟復甦的高峰期是去年12月至今年1月，今年首季後各項經濟總體上環比都出現走弱跡象。按照這個趨勢，內地經濟增速將前高後低，至今年第四季增速或回到潛在增長率以下，為提前應對這種經濟下行的壓力，貨幣政策要根據宏觀經濟的形勢適時作出相應調整。此外，生產物價指數(PPI)增速達較高點，5月PPI上漲9%，6月同比增8.8%。說明全球經濟復甦對大宗商品需求在增加，料商品價格將處高位，因此造成內地經濟分化情況較嚴重，經濟復甦不均衡。第三個原因是人行為置換一部分中期借貸便利(MLF)以調整貨幣政策的結構，特別是中小型銀行補充流動性的問題。



擁百萬用戶互聯網平台海外上市需申報

龍頭科技股繼續面對政策規管。國家互聯網信息辦公室發布，關於《網絡安全審查辦法(修訂草案徵求意見稿)》提出，掌握逾100萬用戶個人信息的運營者赴海外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，意味內地大部分互聯網平台均會納入規管。在網絡安全審查重點評估中，除「採購活動」外，新增「數據處理活動及國外上市」可能帶來的國家安全風險。同時，中國證監會亦成為國家網絡安全審查部門的新成員。

市場監督管理總局亦否決騰訊控股(700)旗下虎牙及鬥魚合併方案。該局指騰訊在上游網絡遊戲運營服務市場份額超過40%，排名第一；虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額分別超過40%及30%，排名第一及第二。如虎牙與鬥魚合併將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化其在遊戲直播市場支配地位，同時使其有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，不利市場公平競爭、減損消費者利益，亦不利網遊和遊戲直播市場規範健康持續發展。騰訊指，將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法合規經營。



領悅今掛牌 暗盤升37%

兩隻新股今日上市，暗盤齊升。物管股領悅服務(2165)以每股4.19元定價，據輝立交易平台顯示，其暗盤收報5.75元，高37.2%或1.56元， 每手1,000股帳面料賺1,560元。內地電子商務零售及批發解決方案商優趣匯(2177)，每股定價11.86元，收12.44元，升4.9%或0.58元，每手200股帳面料獲利116元。