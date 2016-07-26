科指兩日飆9% 京東收復本月失地

外圍隔晚造好，美股納指再破頂，帶挈恒生指數連續兩日明顯反彈！恒生指數昨以全日高位25,727點收市，全日揚618點或2.5%，兩日反彈3.5%；科技股成升市火車頭，已連跌五周的恒生科技指數亦高收6,446點，大漲424點或7.1%，連升兩日累揚9.3%，當中業績勝預期的京東集團(9618)，再加上美國女股神加持下昨衝高15%，並收復本月失地倒升1.2%。

資料顯示，美國女股神Cathie Wood旗下基金Ark Investment於周一增持16.49萬股京東ADR，助燃京東系全線坐火箭，除京東外，京東健康(6618)狂升14.5%，京東物流(2618)亦揚7.2%。一石激起千重浪，資金蜂擁撈底科技股，快手(1024)暴升15%，美團(3690)亦走高13.5%，本月倒升3.2%，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)亦升約9%。



北水回頭買港股

大升市下北水未再套現，昨流入資金反而加快，滬深港股通淨買額21.77億元，當中騰訊繼續為目標，淨買19.36億元，藥明生物(2269)亦有7.39億元淨吸資；不過美團則有3.51億元淨沽出，小米集團(1810)亦淨沽約1.9億元。

連續兩日升市下的主板成交額均約1,700億元，昨錄1,718億元，淡友亦稍收斂，大市沽空率只有約13.3%。