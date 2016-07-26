科指升2.7%表現勝恒指 憧憬蘋果新手機 舜宇跑出

陰│霾│消│除

美國聯儲局主席鮑威爾周二出席眾議院聽證會「放鴿」，指不會僅僅因為擔心通脹飆升而提前加息，憂慮提早加息陰霾得以消除。港股昨日回穩，恒生指數全日反彈507點或1.8%，收復10天及50天線，報28,817點，結束兩連跌，成交額1,565億元。恒生科技指數跑贏大市，升208點或2.7%，重上八千點，收報8,020點；國企股指數揚204點或約2%，收10,673點。

市場預期，蘋果將於9月推出4款新iPhone，下半年新機備貨量約8,500萬部至9,000萬部，超越過去兩年同期備貨水平。「手機孖寶」造好，手機機攝像模組供應商舜宇光學(2382)全日漲7%或15.6元，收238.8元，為表現最好藍籌；瑞聲科技(2018)升1.7%或1元，收58.85元。

美團揚5.2% 貢獻恒指升幅115點

科技股止瀉，其中美團(3690)昨升5.2%，收308元，藍籌升幅排第三，但貢獻恒指升幅最多達115點。美團宣布推出外賣管家服務，與數千名專業外賣運營師合作，為全國中小商家免費提供經營診斷、店舖裝修、餐品設計、活動策劃、推廣營銷、運營優化等六大外賣全方位運營服務。外賣管家服務，今年首期投入1.5億元人民幣資金，為3萬中小商家免費提供三個月的線上運營服務。目前，全國已有25個試點城市、共6,000家商家參與，參加的餐飲門店外賣交易額平均提升超過50%。前日創上市新低的快手(1024)與央視聯合發布會，雙方達成奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會持權轉播商。該股昨日反彈，曾高見199.9元，收199.5元，升11.7元或6.2%。



體育用品股造好 安踏李寧特步齊創新高

體育用品股造好，安踏體育(2020)再創新高，曾高見183元，收182.1元，升5.7元或3.2%。其他體用品股亦造好，特步國際(1368)及李寧(2331)亦創新高，前者升4.2%或0.56元，收13.86元；後者收85.05元，揚2.7%或2.2元。

另外經營「KAPPA」品牌的中國動向(3818)指，截至今年3月底全年純利18.1億元人民幣(約22億港元)，漲3.9倍，派末期息每股3.54分人民幣及特別股息1.54分人民幣，合共5.08分人民幣。期內銷售額19.7億元人民幣，升27.8%，金融資產及其他投資收益淨額21.1億元人民幣，多2.4倍。截至3月底，Kappa品牌店舖共1,170間(不含Kappa童裝業務)，按年淨增加41間。該股業績後造好，收1.23元，揚3.4%。



謝瑞麟虧損收窄 股價飊16.5%

謝瑞麟(417)截至今年3月底止全年業績，虧損收窄至4,398萬元，按年減少51%；不派息。該股業績後急升，收1.27元，飆升16.5%或0.18元。

期內營業額26.48億元，跌9.1%，零售業務收入為17.52億元，批發業務收入為6.56億元，其他業務收入為2.39億元，分別跌17.7%、升10.8%及升25%。經營溢利4,941.1萬元，增13.9倍。年內來自政府補貼及租金寬免帶來6,964.4萬元收益。受新冠肺炎疫情影響，港澳零售營業額下挫50.2%，同店銷售倒退39%。由於零售市場持續低迷，租金卻居高不下，已關閉4家分店，截至今年3月底在港門店數目為25間，未來在店舖租金成本不能達到目標水平時考慮關店。香港經濟和零售復甦，則視乎何時大幅放寬社交距離措施和恢復跨境旅行。內地的疫情已受控，自營店收入按年增加3.9%，同店銷售揚13.3%，銷售反彈抵銷公司部分虧損。截至今年3月底，內地門店數目增5間，至450間。