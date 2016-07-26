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科指升2.7%表現勝恒指 憧憬蘋果新手機 舜宇跑出
1 小時前
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恒生科技指數聯儲局鮑威爾舜宇光學瑞聲科技美團快手中國動向謝瑞麟
科指升2.7%表現勝恒指 憧憬蘋果新手機 舜宇跑出
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舜宇光學昨漲7%或15.6元，收238.8元，為表現最好藍籌。(資料圖片)

陰│霾│消│除

美國聯儲局主席鮑威爾周二出席眾議院聽證會「放鴿」，指不會僅僅因為擔心通脹飆升而提前加息，憂慮提早加息陰霾得以消除。港股昨日回穩，恒生指數全日反彈507點或1.8%，收復10天及50天線，報28,817點，結束兩連跌，成交額1,565億元。恒生科技指數跑贏大市，升208點或2.7%，重上八千點，收報8,020點；國企股指數揚204點或約2%，收10,673點。

市場預期，蘋果將於9月推出4款新iPhone，下半年新機備貨量約8,500萬部至9,000萬部，超越過去兩年同期備貨水平。「手機孖寶」造好，手機機攝像模組供應商舜宇光學(2382)全日漲7%或15.6元，收238.8元，為表現最好藍籌；瑞聲科技(2018)升1.7%或1元，收58.85元。

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美團宣布推出外賣管家服務。(資料圖片)

美團揚5.2% 貢獻恒指升幅115點
科技股止瀉，其中美團(3690)昨升5.2%，收308元，藍籌升幅排第三，但貢獻恒指升幅最多達115點。美團宣布推出外賣管家服務，與數千名專業外賣運營師合作，為全國中小商家免費提供經營診斷、店舖裝修、餐品設計、活動策劃、推廣營銷、運營優化等六大外賣全方位運營服務。外賣管家服務，今年首期投入1.5億元人民幣資金，為3萬中小商家免費提供三個月的線上運營服務。目前，全國已有25個試點城市、共6,000家商家參與，參加的餐飲門店外賣交易額平均提升超過50%。前日創上市新低的快手(1024)與央視聯合發布會，雙方達成奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會持權轉播商。該股昨日反彈，曾高見199.9元，收199.5元，升11.7元或6.2%。


體育用品股造好 安踏李寧特步齊創新高
體育用品股造好，安踏體育(2020)再創新高，曾高見183元，收182.1元，升5.7元或3.2%。其他體用品股亦造好，特步國際(1368)及李寧(2331)亦創新高，前者升4.2%或0.56元，收13.86元；後者收85.05元，揚2.7%或2.2元。

另外經營「KAPPA」品牌的中國動向(3818)指，截至今年3月底全年純利18.1億元人民幣(約22億港元)，漲3.9倍，派末期息每股3.54分人民幣及特別股息1.54分人民幣，合共5.08分人民幣。期內銷售額19.7億元人民幣，升27.8%，金融資產及其他投資收益淨額21.1億元人民幣，多2.4倍。截至3月底，Kappa品牌店舖共1,170間(不含Kappa童裝業務)，按年淨增加41間。該股業績後造好，收1.23元，揚3.4%。


謝瑞麟虧損收窄 股價飊16.5%
謝瑞麟(417)截至今年3月底止全年業績，虧損收窄至4,398萬元，按年減少51%；不派息。該股業績後急升，收1.27元，飆升16.5%或0.18元。

期內營業額26.48億元，跌9.1%，零售業務收入為17.52億元，批發業務收入為6.56億元，其他業務收入為2.39億元，分別跌17.7%、升10.8%及升25%。經營溢利4,941.1萬元，增13.9倍。年內來自政府補貼及租金寬免帶來6,964.4萬元收益。受新冠肺炎疫情影響，港澳零售營業額下挫50.2%，同店銷售倒退39%。由於零售市場持續低迷，租金卻居高不下，已關閉4家分店，截至今年3月底在港門店數目為25間，未來在店舖租金成本不能達到目標水平時考慮關店。香港經濟和零售復甦，則視乎何時大幅放寬社交距離措施和恢復跨境旅行。內地的疫情已受控，自營店收入按年增加3.9%，同店銷售揚13.3%，銷售反彈抵銷公司部分虧損。截至今年3月底，內地門店數目增5間，至450間。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/科指升2-7表現勝恒指-憧憬蘋果新手機-舜宇跑出-273204
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