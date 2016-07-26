科指跑贏 騰訊美團撐住 港股3連升奪二萬六

半│個│月│高

港股連升3日並連錄陽燭。恒生指數昨早段跌184後走高並倒升，直至收復二萬六後反覆企穩，收市報26,028點，升149點或0.6%，3日累計升2.4%，升抵約半個月高；恒生科技指數則連續3日跑贏，昨報6,693點，升85點或1.3%，3日累飆5.9%。多隻科技股連日走高，當中重磅的美團(3690)及騰訊控股(700)分別升1.8%及1.5%，合共貢獻恒指58點或近四成升幅。

部分次線科技股升幅更明顯，新東方在綫(1797)及微盟集團(2013)單單齊飆逾8%，3日計均累升逾14%。不過部分科企升幅仍落後，百度集團(9888)連升4日，惟累計僅揚3.8%，8月至今仍跌2.3%；阿里巴巴(9988)昨逆市跌0.2%，8月後仍累挫12.6%；小米集團(1810)過去3日只有1.4%進帳，8月後仍挫0.6%。

沽空率13% 北水連沽6日

反彈市下，昨主板成交額仍高企在1,818億元水平，主板沽空率13.2%。內地投資者已連續6個交易日撤退，惟拋售力度已大收窄，昨滬深港股通共錄淨沽額約1.2億元，累計6日走資約184億元。昨日北水復買騰訊及美團，兩股分別錄11.8億元及6,228萬元港股通淨買額，相反資金撤出舜宇光學(2382)，昨淨沽出3.6億元，藥明生物(2269)亦錄1.1億元走資。



澳門博彩收入連升7月 賭股揚

另外，澳門博彩監察協調局指，今年8月份博彩毛收入44.42億澳門元，按年增加2.3倍，連升7個月，不過，按月減47.4%，連續3個月金額收窄。首8個月共涉619.1億元澳門元，按年升70.1%。賭股昨造好，銀河娛樂(027)揚2%；金沙中國(1928)漲1.8%；澳博控股(880)大升2.2%；永利澳門(1128)衝高4.2%，新濠國際(200)飆3.2%。

恒大簽「保交樓」軍令狀 花旗叫沽

中國恒大集團(3333)續受負面消息困擾，早前傳地產項目停工消息，集團昨舉行「保交樓」軍令狀簽署大會，由8名副總裁率領八大保交樓專項工作組，以及各省公司董事長率領其子成員、項目總監等簽署「保交樓」軍令狀，表示將以「最大決心、最大力度」確保工程建設質量，並能完成樓盤交付。該股昨收市報4.22元，逆市跌3.2%，而恒大物業(6666)亦挫1.7%；恒大汽車(708)則升3.7%。

花旗發表報告維持恒大「沽售」評級，目標價由13.5元大降七成至4元，此相當預測2022年市盈率4倍(此前為6倍)，由於市場上信貸和利潤挑戰加大，加上近期市況調整，以及計入恒大上半年業績表現，料該股今年核心業務錄虧損，並下調2022至2023年每股盈利預測介乎59%至60%，受毛利率預測降低拖累，另估計今年至2023年不會派發股息。