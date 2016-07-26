科濟優然今首掛 暗盤齊破底 一手1萬入場 奈雪的茶招股

排│隊│上│市

新股市場繼續熱鬧，內地茶飲連鎖店奈雪的茶(2105)緊接今日招股，擬發售約2.57億股，每股發售價介乎17.2至19.8元，一手500股入場費約9,999元，集資最多約50.9億元，並獲5名基石投資者共斥12.1億元捧場，包括瑞銀環球資管、廣發基金及南方基金管理等。

集資額約七成於未來3年用於擴張網絡；約10%用於提升供應鏈及渠道建設能力等。



今明兩年開650間店

董事長兼首席執行官趙林表示，擬今明兩年共開650間店，門店具智能化設備及供應鏈提升，故對開店目標充滿信心。聯席首席財務官申昊透露，新開業門店僅4個月已達收支平衡。



和黃醫藥謀上市 籌39億

外電指已在美國及倫敦上市的和黃醫藥，已通過港交所(388)上市聆訊，集資約5億美元(約39億港元)。長江和記實業(001)為最大股東，持有近45%股權。

中駿集團(1966)分拆物管企業中駿商管傳已通過上市聆訊，或下周招股，料籌約23億元，初步已引入4名基石投資者。另從事計算機視覺包括人臉識別技術的商湯科技，擬8月中以A加H方式上市，保薦人為中金。該股創辦人為中文大學信息工程系教授湯曉鷗，並吸引包括阿里巴巴(9988)、晨興資本、淡馬錫、軟庫願景基金等投資者入股。去年8月進行融資，估值約120億美元(約936億港元)。

兩隻新股今上市，但未能承接時代天使(6699)氣勢，科濟藥業(2171)及中國優然牧業(9858)暗盤破底。科濟以32.8元上限定價，據輝立交易場其暗盤收27.55元，跌16%，每手500股帳面料蝕2,625元，該股公開發售超額認購約433倍，一手中籤率5%。優然以每股6.98元定價，暗盤收6.4元，挫8.3%，一手1,000股料帳蝕580元。該股公開發售超購約2.73倍；一手中籤率80%。

至於時代天使第二日上市收380元，回吐5.2%或21元，較定價173元仍高1.2倍，成交14.55億元，一手仍帳賺4.14萬元。



領展末期派1.4834元 升1.8%

藍籌方面，領展(823)截至今年3月底經調整並計入2.9億元酌情分派後，可分派總額增0.8%至60.1億元。每基金單位末期分派1.4834元，增1.8%，全年分派2.8999元，升1%。該股收報75.55元，跌0.8%，成交額約3.6億元。行政總裁王國龍指，在疫情初期已決定為了維持氣氛及出租表現，推出不同優惠吸引租客。期內本港物業組合落實逾400份新租約，內地則簽訂200份新租約。上季度續租租金調整率已回升至正數範圍，故對未來租金表現感樂觀。

他續指，將審視英國、澳洲、日本及新加坡的投資機會以分散風險，但沒有特別投資比率目標，暫時亦無資產出售計劃。花旗指領展業績勝預期，維持長期正面看法，重申「買入」評級及目標價77.9元。



安踏盈喜 半年料多賺1.1倍

安踏體育(2020)發盈利預喜，預料截至今年6月底止上半年，倘不包括分佔合營公司虧損影響，料純利增長不少於65%，以去年同期純利約23.8億元人民幣計，期內料賺39.3億元人民幣；包括分佔合營公司虧損，料多賺約1.1倍，期內安踏品牌、FILA品牌收益錄強勁反彈，收益增長超過50%。