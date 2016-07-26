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科濟優然今首掛 暗盤齊破底 一手1萬入場 奈雪的茶招股
23 分前
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奈雪的茶趙林申昊和黃醫藥中駿商管科濟藥業中國優然牧業商湯科技領展安踏
科濟優然今首掛 暗盤齊破底 一手1萬入場 奈雪的茶招股
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奈雪的茶董事長兼首席執行官趙林(右二)指，擬今明兩年共開650間店。

排│隊│上│市

新股市場繼續熱鬧，內地茶飲連鎖店奈雪的茶(2105)緊接今日招股，擬發售約2.57億股，每股發售價介乎17.2至19.8元，一手500股入場費約9,999元，集資最多約50.9億元，並獲5名基石投資者共斥12.1億元捧場，包括瑞銀環球資管、廣發基金及南方基金管理等。

集資額約七成於未來3年用於擴張網絡；約10%用於提升供應鏈及渠道建設能力等。
 

今明兩年開650間店
董事長兼首席執行官趙林表示，擬今明兩年共開650間店，門店具智能化設備及供應鏈提升，故對開店目標充滿信心。聯席首席財務官申昊透露，新開業門店僅4個月已達收支平衡。


和黃醫藥謀上市 籌39億
外電指已在美國及倫敦上市的和黃醫藥，已通過港交所(388)上市聆訊，集資約5億美元(約39億港元)。長江和記實業(001)為最大股東，持有近45%股權。

中駿集團(1966)分拆物管企業中駿商管傳已通過上市聆訊，或下周招股，料籌約23億元，初步已引入4名基石投資者。另從事計算機視覺包括人臉識別技術的商湯科技，擬8月中以A加H方式上市，保薦人為中金。該股創辦人為中文大學信息工程系教授湯曉鷗，並吸引包括阿里巴巴(9988)、晨興資本、淡馬錫、軟庫願景基金等投資者入股。去年8月進行融資，估值約120億美元(約936億港元)。

兩隻新股今上市，但未能承接時代天使(6699)氣勢，科濟藥業(2171)及中國優然牧業(9858)暗盤破底。科濟以32.8元上限定價，據輝立交易場其暗盤收27.55元，跌16%，每手500股帳面料蝕2,625元，該股公開發售超額認購約433倍，一手中籤率5%。優然以每股6.98元定價，暗盤收6.4元，挫8.3%，一手1,000股料帳蝕580元。該股公開發售超購約2.73倍；一手中籤率80%。

至於時代天使第二日上市收380元，回吐5.2%或21元，較定價173元仍高1.2倍，成交14.55億元，一手仍帳賺4.14萬元。


領展末期派1.4834元 升1.8%
藍籌方面，領展(823)截至今年3月底經調整並計入2.9億元酌情分派後，可分派總額增0.8%至60.1億元。每基金單位末期分派1.4834元，增1.8%，全年分派2.8999元，升1%。該股收報75.55元，跌0.8%，成交額約3.6億元。行政總裁王國龍指，在疫情初期已決定為了維持氣氛及出租表現，推出不同優惠吸引租客。期內本港物業組合落實逾400份新租約，內地則簽訂200份新租約。上季度續租租金調整率已回升至正數範圍，故對未來租金表現感樂觀。

他續指，將審視英國、澳洲、日本及新加坡的投資機會以分散風險，但沒有特別投資比率目標，暫時亦無資產出售計劃。花旗指領展業績勝預期，維持長期正面看法，重申「買入」評級及目標價77.9元。


安踏盈喜 半年料多賺1.1倍
安踏體育(2020)發盈利預喜，預料截至今年6月底止上半年，倘不包括分佔合營公司虧損影響，料純利增長不少於65%，以去年同期純利約23.8億元人民幣計，期內料賺39.3億元人民幣；包括分佔合營公司虧損，料多賺約1.1倍，期內安踏品牌、FILA品牌收益錄強勁反彈，收益增長超過50%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/科濟優然今首掛-暗盤齊破底-一手1萬入場-奈雪的茶招股-272369
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