Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
科網巨擘真金表態 阿里擲千億共同富裕
1 小時前
#Hashtags
習近平共同富裕騰訊控股阿里巴巴中小企北京證券交易所中國證監會新三板互聯互通
科網巨擘真金表態 阿里擲千億共同富裕
news-images
國家主席習近平提出「共同富裕」後，先後有騰訊及阿里巴巴捐獻表態。 (資料圖片)

響│應│國│策

國家主席習近平提出「共同富裕」後，科技巨擘陸續捐獻表態！繼騰訊控股(700)後，阿里巴巴(9988)已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1,000億元人民幣(約1,203億港元)，助力共同富裕，金額看齊騰訊早前擬累計投放的1,000億元人民幣，即半個月內兩大巨頭合共貢獻二千億元人民幣。

內媒引述消息指，阿里為促進十大行動落地，將成立一個專門的常設機構。十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高品質就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。行動包括，一是加大科技投入，扶持欠發達地區數位化建設；二是扶持中小微企業成長；三是助推農業產業化建設；四是推出支持中小企業的「跨境貿易綠色通道」；五是助力高品質就業，啟動年輕人創業扶持計劃，提供技能培訓等；六是幫助提高靈活用工群體福利保障，如快遞員、騎手、網約車司機等商業保障；七是促進城鄉數位生活均等化；八是縮小數位鴻溝，加強弱勢人群服務與保障，如推動特殊人群「雲上就業」；九是支援基層醫療能力提升，打造雲上「醫共體」；十是成立200億元人民幣共同富裕發展基金。阿里昨衝高3.5%，報171元，成交額54.8億元。
騰訊早在上月中已投放500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計劃」，連同4月的「可持續社會價值創新」項目，合共豪擲1,000億元人民幣。市場觀望會陸續有科技巨頭加入。


習近平：擬設北京證券交易所
另外，習近平昨出席《2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會》時透露，將繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，計劃設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。將是繼上海證券交易所及深圳證券交易所後另一個證券交易所。中國證監會指，新交易所將服務創新型中小企業的市場定位，以現有新三板精選層為基礎組建，將處理好北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，另構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市及監管等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/科網巨擘真金表態-阿里擲千億共同富裕-283220
#Hashtags
習近平共同富裕騰訊控股阿里巴巴中小企北京證券交易所中國證監會新三板互聯互通

新盤混戰 5盤同日開賣

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤混戰 5盤同日開賣
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多