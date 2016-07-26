科網巨擘真金表態 阿里擲千億共同富裕

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國家主席習近平提出「共同富裕」後，科技巨擘陸續捐獻表態！繼騰訊控股(700)後，阿里巴巴(9988)已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1,000億元人民幣(約1,203億港元)，助力共同富裕，金額看齊騰訊早前擬累計投放的1,000億元人民幣，即半個月內兩大巨頭合共貢獻二千億元人民幣。

內媒引述消息指，阿里為促進十大行動落地，將成立一個專門的常設機構。十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高品質就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。行動包括，一是加大科技投入，扶持欠發達地區數位化建設；二是扶持中小微企業成長；三是助推農業產業化建設；四是推出支持中小企業的「跨境貿易綠色通道」；五是助力高品質就業，啟動年輕人創業扶持計劃，提供技能培訓等；六是幫助提高靈活用工群體福利保障，如快遞員、騎手、網約車司機等商業保障；七是促進城鄉數位生活均等化；八是縮小數位鴻溝，加強弱勢人群服務與保障，如推動特殊人群「雲上就業」；九是支援基層醫療能力提升，打造雲上「醫共體」；十是成立200億元人民幣共同富裕發展基金。阿里昨衝高3.5%，報171元，成交額54.8億元。

騰訊早在上月中已投放500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計劃」，連同4月的「可持續社會價值創新」項目，合共豪擲1,000億元人民幣。市場觀望會陸續有科技巨頭加入。



習近平：擬設北京證券交易所

另外，習近平昨出席《2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會》時透露，將繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，計劃設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。將是繼上海證券交易所及深圳證券交易所後另一個證券交易所。中國證監會指，新交易所將服務創新型中小企業的市場定位，以現有新三板精選層為基礎組建，將處理好北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，另構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市及監管等。