租率新高 今年160億連環收購 領展走出疫市擴版圖

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領展(823)昨公布中期業績中透露零售租賃業務出租率高達97.5%，創歷史新高，並指部分租客生意已反彈至2019年、即新冠肺炎疫前水平。在走出疫市下，領展收購亦漸見進取，繼日前以約31億元入手澳洲悉尼3座購物中心後，昨再公布以合共58.2億元收購柴灣倉庫及紅磡停車場大樓，連同今年2月及6月在上海及廣州的收購，今年已共斥逾160億元買貨(見表)，出手闊綽。大行普遍看好該股增長前景，籲「增持」。

58億購柴灣倉庫紅磡停車場

領展昨宣布收購柴灣嘉業街60號物業及九龍紅磡寶來街50號物業，前者為倉庫大廈，總樓面面積約43.8萬方呎，樓高9層；後者為綜合用途停車場大廈，總樓面面績約42.1萬方呎，樓高13層，分別作價27億元及31.2億元，而據獨立估值師估算，兩物業估值分別為29.62億元及31.19億元，合共60.81億元。

據柴灣物業租約，租金將為每月731.39萬元，直至明年6月30日，自明年7月1日起，則為每月793.5萬元；而紅磡物業租約首年租金為每月796.2萬元，每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日每個周年日生效。

領展指，會以之自身現金儲備及債務融資撥資支付收購，收購事項符合領展現行投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產，並指收購的物業為大型物業，租期較長，於新冠肺炎疫情及其後復甦期，為領展香港物業組合提供即時及穩定租金回報及現金流。

領展股價向上，一度升2.4%，收市報70.4元，升1.3%，成交額約4.6億元。累計今年領展只跌0.3%，跑贏大市。

半年可分派收入增14% 續併購

領展9月底止半年可分派總額33.36億元，按年多14.2%，每基金單位分派1.5959元，多12.7%，中期收益57.78億元，多10.4%，物業收入淨額43.91億元，揚8.8%。期內香港平均續租租金調整率增至3.4%，平均租金保持在每方呎62.4元。

集團9月底止負債比率維持19.5%，持有73億元未提取已承諾融資額度及21億元現金。行政總裁王國龍昨表示，目前借貸比率健康，會繼續在中港、英國、澳洲、新加坡及日本物色併購機會。對於本港零售市場，他指消費券帶動下，部分租客營業額已反彈至2019年水平，集團未來擬有20個資產提升項目，共投放逾10億元資本。主席聶雅倫則表示，會繼續留意政府的賣地計劃，並適時找合適夥伴參與競投。

大摩摩通看升逾兩成 籲增持

摩根大通昨發報告，指領展中期可分派總額較市場預期的高10%，預期市場會對其全年可分派總額有上調，並關注其自然增長及收購方面的表現，該行對領展前景看法正面，維持「增持」評級，目標價87元，即潛在升幅23.6%。摩根士丹利亦指，領展每基金單位分派遠超預期，在基本情境預測下，未來12個月股息率預測為3.6厘，目標價看86元，潛在升幅22%，評級「增持」。

租率新高 今年160億連環收購 領展走出疫市擴版圖