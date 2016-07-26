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租率新高 今年160億連環收購 領展走出疫市擴版圖
2 小時前
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領展中期業績出租率新冠肺炎收購柴灣嘉業街紅磡寶來街王國龍借貸比率併購聶雅倫摩根大通摩根士丹利摩通大摩
租率新高 今年160億連環收購 領展走出疫市擴版圖
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領展收購的柴灣倉庫大廈(圖)及紅磡停車場大樓，獲仁孚車行長期租用。

大│手│掃│貨

領展(823)昨公布中期業績中透露零售租賃業務出租率高達97.5%，創歷史新高，並指部分租客生意已反彈至2019年、即新冠肺炎疫前水平。在走出疫市下，領展收購亦漸見進取，繼日前以約31億元入手澳洲悉尼3座購物中心後，昨再公布以合共58.2億元收購柴灣倉庫及紅磡停車場大樓，連同今年2月及6月在上海及廣州的收購，今年已共斥逾160億元買貨(見表)，出手闊綽。大行普遍看好該股增長前景，籲「增持」。

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58億購柴灣倉庫紅磡停車場

領展昨宣布收購柴灣嘉業街60號物業及九龍紅磡寶來街50號物業，前者為倉庫大廈，總樓面面積約43.8萬方呎，樓高9層；後者為綜合用途停車場大廈，總樓面面績約42.1萬方呎，樓高13層，分別作價27億元及31.2億元，而據獨立估值師估算，兩物業估值分別為29.62億元及31.19億元，合共60.81億元。

據柴灣物業租約，租金將為每月731.39萬元，直至明年6月30日，自明年7月1日起，則為每月793.5萬元；而紅磡物業租約首年租金為每月796.2萬元，每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日每個周年日生效。

領展指，會以之自身現金儲備及債務融資撥資支付收購，收購事項符合領展現行投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產，並指收購的物業為大型物業，租期較長，於新冠肺炎疫情及其後復甦期，為領展香港物業組合提供即時及穩定租金回報及現金流。

領展股價向上，一度升2.4%，收市報70.4元，升1.3%，成交額約4.6億元。累計今年領展只跌0.3%，跑贏大市。

半年可分派收入增14% 續併購

領展9月底止半年可分派總額33.36億元，按年多14.2%，每基金單位分派1.5959元，多12.7%，中期收益57.78億元，多10.4%，物業收入淨額43.91億元，揚8.8%。期內香港平均續租租金調整率增至3.4%，平均租金保持在每方呎62.4元。

集團9月底止負債比率維持19.5%，持有73億元未提取已承諾融資額度及21億元現金。行政總裁王國龍昨表示，目前借貸比率健康，會繼續在中港、英國、澳洲、新加坡及日本物色併購機會。對於本港零售市場，他指消費券帶動下，部分租客營業額已反彈至2019年水平，集團未來擬有20個資產提升項目，共投放逾10億元資本。主席聶雅倫則表示，會繼續留意政府的賣地計劃，並適時找合適夥伴參與競投。

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領展行政總裁王國龍昨指，集團借貸比率健康。

大摩摩通看升逾兩成 籲增持

摩根大通昨發報告，指領展中期可分派總額較市場預期的高10%，預期市場會對其全年可分派總額有上調，並關注其自然增長及收購方面的表現，該行對領展前景看法正面，維持「增持」評級，目標價87元，即潛在升幅23.6%。摩根士丹利亦指，領展每基金單位分派遠超預期，在基本情境預測下，未來12個月股息率預測為3.6厘，目標價看86元，潛在升幅22%，評級「增持」。

租率新高 今年160億連環收購 領展走出疫市擴版圖

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/租率新高-今年160億連環收購-領展走出疫市擴版圖-292539
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