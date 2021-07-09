移民潮？｜國泰上月有日接載2千客 今年最多

國泰航空(293)公布6月客貨運數據，上月載客4.06萬人次，按年多五成，但較新冠肺炎疫情前的2019年6月水平仍跌98.7%，累計上半年載客人次按年少96.4%，運力跌85%。貨運方面，上月運載10.94萬公噸貨物及郵件，按年多17.4%，但較2019年6月仍少33.3%。累計上半年載貨量跌17.6%，運力少31.9%。

顧客及商務總裁林紹波表示，上月每日平均接載1,355名乘客，當中6月25日接載了2,011名乘客，是今年迄今新高。集團正逐步增加客運航班，亦重啟往來廣州、首爾、布里斯本、法蘭克福、阿姆斯特丹、溫哥華及三藩市的航班，運力較今年5月大幅增加約131%，然而，相對於2019年6月疫情前水平，僅營運8%的運力。他預計，由於區內留學生在8月下半旬飛往美國的需求強勁，已加密班次以配合，預期今年第四季的客運運力為疫情前約30%水平。

國泰今日收報6.6元，升0.04元或0.6%，成交額2,873萬元。