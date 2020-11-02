稅貸產品｜華僑永亨稅貸年息最低1.28厘

華僑永亨信用財務指，推出「即供免息」稅務貸款計劃，每月平息最低為0厘，實際年利率最低為1.28厘，貸款額最高為300萬元或月薪12倍(以較低者為準)，還款期包括12或24個月。

該公司總經理吳幗欣指，隨著經濟漸趨穩定，市民消費意欲有所回升，加上稅季來臨，料市場對稅貸需求將更大。故較去年提早推出稅貸，以低息優惠稅貸，讓客戶率先以靈活調配資金以方便安排繳交稅款，並有充裕資金流動性以應付其他生活開支。她續指，今年稅貸市場競爭熾熱，市場上有不少結構繁複貸款產品，客戶須同時申請其他服務以獲取貸款優惠，貸款額及入息水平有一定要求，最終未能成功申請。有見及此，該行指今年推出的稅貸簡單，每月平息為0厘，不論貸款金額及客戶類別，均可享最直接優惠。另外，推出「循環稅務」貸款，以多元化及彈性的稅務貸款計劃，以滿足客戶於貸款額、利率及還款周期的各種需求。循環稅務貸款額最高為100萬元或月薪8倍(以較低者為準)，豁免首年年費。

她又補充指，為進一步提升數碼銀行服務，積極發展網上貸款平台，可藉其手機應用程式申請貸款及上載所需資料文件，免除前往分行遞交文件之繁瑣，過程便捷，未來續優化網上貸款平台。