純利勝預期 騰訊上季網遊增速兩年低

股│王│放│榜

股王騰訊控股(700)交出勝預期季績，但業績增速大放緩。騰訊公布6月底止第二季純利425.87億元(人民幣，下同)(約511億港元)，按年增28.6%，按季跌10.8%，勝市場預期，不過28.6%的增速，為去年首季升6.2%後最低；另外上季遊戲收入錄430億元，升12.3%，為預期上限，是繼2019年第三季升10.8%後最低。

騰訊上季非國際財務報告準則(Non-IFRS)純利錄340.39億元，按年增12.9%，收入1,382.59億元，增20.3%。半年計，騰訊純利大增45.7%，至903.54億元，Non-IFRS純利671.57億元，增17.3%，近預期上限，收入2,735.62億元，上升22.7%，每股盈利9.492元，維持不派中期息。

騰訊指，遊戲收入的增長主要由於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》、《Valorant》、《部落衝突》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的收入增長所推動，惟部分被《和平精英》的收入減少所抵銷。另外上季手機遊戲增值服務收入總額上升13%至408億元，而個人電腦客戶端遊戲收入多1%，至110億元。社交網絡收入揚9%，至290億元，主要由於數字內容服務以及遊戲虛擬道具銷售的收入增長所致。



教育行業廣告需求疲弱

至於網絡廣告收入則錄228億元，多22.9%，騰訊指儘管教育行業廣告需求疲弱，但來自互聯網服務及消費必需品等的廣告需求增加，以及合併易車的廣告收入貢獻，仍推動廣告收入增長。

對於內地遊戲監管，集團指本月進一步加強在內地對未成年人的保護措施，再重申將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日1小時，於法定節假日降至每日2小時，少於監管要求的1.5小時及3小時；未滿12歲的玩家禁止在遊戲內消費，並打擊未成年人冒用成年人帳號及第三方平台買賣成年人帳號行為。集團又透露，上季16歲以下玩家在內地遊戲的佔比為2.6%，其中12歲以下玩家佔比為0.3%。

騰訊昨收報436.2港元，升0.3%，成交115.9億港元。

吉利多賺4% 料芯片持續短缺

其他業績方面，吉利汽車(175)指上半年純利23.8億元(約29億港元)，按年增4%，營業額450.3億元，上揚22%，每股盈利0.236元，不派中期息。倘撇除以股份付款，吉利期內溢利升31%，至30.2億元。上半年合共售出約63萬輛汽車，增19%，因欠缺新產品亦對期內銷售表現造成限制，導致銷售增長較同期內地整體乘用車巿場為慢，而新能源和電氣化汽車車型涉約3萬部，多3%。

該股指相信原材料價格上漲影響將於今年餘下時間逐漸消散，惟芯片短缺會持續，下半年以智慧及智能化新能源汽車及汽車車型為新產品投放重點，未來推新產品時，新能源版本將與內燃機同時推出。仍維持今年全年銷量目標為153萬輛，較去年增長16%。

該股昨收報26.25港元，升2.5%，成交額約24億港元。



恒安預告下半年盈利受壓

恒安國際(1044)截至今年6月底中期純利18.6億元(約22.6億港元)，按年減17.7%，營業額跌8.7%，至99.7億元，中期息1元，削16.7%。期內毛利39.3億元，下滑18.4%，毛利率39.4%，減4.7個百分點。該股指，預期上半年木漿價格上升趨勢將為下半年盈利帶來壓力，亦令下半年整體毛利水平持續受壓。另外，該集團認為家居用品業務具有龐大的發展潛力空間，將續努力研發各類型迎合市場需求的產品，為消費者提供各式各樣的高質素家居用品，增強集團競爭力。

恒安昨報43.45港元，跌3%，成交額約2.7億港元。



中生製藥盈喜 料增長逾5倍

中國生物製藥(1177)發盈利預喜，預期截至今年6月底中期純利增長逾5倍，以去年同期賺12.4億元，即期內純利74.4億元，因期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，收入及毛利率亦明顯提升；以及聯營公司財務表現強勁，令期內應佔聯營公司及合營公司盈虧大幅增加。

中移動回A獲受理 籌560億人幣

繼中國電信(728)後，中國移動(941)回歸A股上市有進展。集團指，已就發行人民幣普通股A股向中國證監會提交申請材料，近日收到中證監發出受理單。據中移動A股招股說明書指，將發行不超過9.64億股於上海交易所上市，即不超過發行後已發行股本約4.5%，聯席保薦人為中金及中信證券。

中移動今次集資額約280億元將用於發展5G網絡建設；100億元作新一代信息技行研發及數智生態建設，雲資源新型基礎、千兆智家及智慧中台建設分別涉80億元、50億元及50億元，共560億元。中移動昨升0.5%，本月累漲7.5%。