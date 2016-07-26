累挫八成｜平均15.8元入手 華置沽恒大恐輸百億

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中國恒大集團(3333)債主華人置業(127)損手程度稍明朗。華置昨披露，過去一個月已沽出約1.089億股恒大，每股平均作價2.26元，套現2.465億元，目前仍持有的7.5109億股或5.66%恒大亦擬悉售，假設以周二收市價2.27元沽出，預計今年底止年度共錄得變現虧損108.63億元。

恒大昨高見3元，飆32.2%，但收市升幅收窄，收報2.67元，揚17.6%或0.4元，成交額20億元，今年累計則大瀉82%。華置則彈5.5%，至2.3元，今年累失39.2%。

華置透露，本來所持的8.6億股恒大在2017及2018年購入，平均成本價15.8元，總成本135.96億元，以恒大昨收市價計，即已累輸83%。華置早前公布，截至6月底止持7隻恒大美元債，到期日介乎2022年10月至2025年6月，合共成本價約6.7億元。

傳地方政府須為恒大破產做準備

至於恒大債務危機的消息持續滿天飛，外電報道指，中國當局已要求地方政府為恒大潛在的破產風暴做好準備，並指示要待恒大不能有序處理事務時，在最後一刻才介入，亦要防止暴亂及經濟連鎖反應等情境。雖然恒大昨為一批境內債券支付債息，但仍沒有跡象顯示中央為恒大提供財務支持，亦未有應對海外債券兌付的方案，只傳出中央要求恒大避免美元債發生剛性違約。

信行民行：恒大貸款抵押足

另外，中信銀行(998)行長方合英指，截至8月底恒大徑授信餘額已較2018年有大減，目前在該行貸款均有抵質押物，而抵押物總體足值。民生銀行(1988)亦指，恒大貸款均為項目融資，以項目土地、在建工程抵押的同時，追加項目公司股權質押，並提供連帶責任擔保，保持與該集團密切溝通。

累挫八成｜平均15.8元入手 華置沽恒大恐輸百億