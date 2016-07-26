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細則出台 理財通概念股尋寶 高息藍籌料跑出
11 小時前
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細則出台 理財通概念股尋寶 高息藍籌料跑出
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理財通北向通和南向通各設1,500億元人民幣單邊總額度。(資料圖片)

金│融│看│俏

港股區間波動之際，理財通終於在上周五公布細則，各大行陸續尋找受惠股。市場普遍相信金融股直接得益，惟在帶動港股交投下，部分高息的藍籌亦有機會吸資。

金管局上周五正式公布理財通粵港澳大灣區跨境理財通(理財通)細則，北向通和南向通各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度，南向合資格產品主要包括存款、低至中風險及非複雜債券及在香港註冊成立並經證監會認可基金。金管局指細則將在一個月後生效，估計銀行最快10月至11月陸續展開理財通服務。
 

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分析估計港交所亦受惠理財通。(資料圖片)

四大行及滙恒 料最受惠
早前有研究指出，理財通開車後將每年為銀行業帶來4.64億美元(約36.2億港元)手續費收入，分析估計以內地四大行、滙豐控股(005)及恒生銀行(011)最受惠。滙豐亦有報告預料跨境產品會陸續推出，有助擴大香港離岸人民幣資金池，因此中國銀行(3988)、中銀香港(2388)、東亞銀行(023)及港交所(388)四隻金融股最受惠。

除了銀行股，市場相信保險企業亦可受惠來自內地的財富產品需求，而在更多理財產品推出的預期下，港股市易氣氛料亦受帶動，尤其高息藍籌或成內地資金吸納目標。目前60隻藍籌股中，20隻或四成股息率高逾5厘，逾4厘息的亦多達29隻，當中不乏同時直接受惠政策的金融股。

綜合60隻藍籌的股息率，目前四大行以中行及工商銀行(1398)以8.56厘及7.29厘的股息率最高，兩大內險中國人壽(2628)及中國平安保險(2318)則分別有5.73厘及4.55厘股息。其他高息藍籌有三桶油、內房、公用、基建及本地地產股等，如碧桂園(2007)股息率達6.55厘、電能實業(004)股息率5.94厘、新世界發展(017)有5.62厘、長江基建(1038)亦有5.6厘等。

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恒指或低開 科企未跌夠
大市方面，恒生指數上周五收報26,205點，全周累升1.2%或304點。美股上周五走低，港股美國預託證券(ADR)普遍偏弱，騰訊控股(700)ADR較港跌1%，阿里巴巴(9988)及美團(3690)則分別挫2.7%及近3%，滙控亦走低1.2%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開296點，至25,419點。


儲局下周議息 料11月收水
美國聯儲局下周議息，市場普遍認為該局準備由11月起開始減少買債，相關委員將在本月尋求共識，而主席鮑威爾將於下周給予市場訊號。因此當局有望明年中結束買債，同時亦為未來加息鋪路。

高盛早前指聯儲局11月減少買債的機會率由25%，調高至45%。至於美匯指數上周五報92.64，升0.17%，一周累增約0.7%；期金每安士報1,788.55美元，跌0.6%，一周累減逾2.4%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/細則出台-理財通概念股尋寶-高息藍籌料跑出-284476
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