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終極死亡交叉快現 三大熊蹤齊出 資金避險電企
3 小時前
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終極死亡交叉快現 三大熊蹤齊出 資金避險電企
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多隻電力股上周逆市造好。(網上圖片)

港│股│前│瞻

內地監管風暴未見止息，拖冧恒生指數上周大瀉1,542點或5.8%，至24,849點，跌幅為去年3月初後近一年半以來最重傷的一周，加上未來數日50天線將跌穿250天線，連同技術性熊市及失守牛熊線，三大熊市訊號將同時出現，進一步打擊氣氛。繼汽車及新能源股成避風港後，上周逆市造好的股份有電企、消費及績優股，當中尤以電企最標青。分析指本月期指結算前仍有隱憂，惟電池及電廠股仍可吼。

恒指上月底失守俗稱牛熊分界線的250天線後，上周五更低見24,581點，較今年2月的31,183點累瀉21.2%，為去年3月後再出現技術熊市。更甚的是，目前恒指50天線(處27,337點)與牛熊線(處27,287點)只有50點距離，意味50天線跌穿250天線的「終極死亡交叉」料在今日或明日出現，即三大熊市訊號將同時響報，港股技術走勢陷劣勢。


華能國電上周逆市升7%
除公用股外，電力股明顯是上周的避風港，華能國電(902)及華潤電力(836)全周累飆逾7%，當中後者今年已累升近倍。另外部分消費及績優股亦受追捧，申洲國際(2313)及新秀麗(1910)均漲約4%，前者今年累揚約兩成；另外績優藍籌亦造好，友邦保險(1299)全周升約3%，帶挈今年倒升0.6%。

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溫鋼城：撈底宜候結算前後
iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，相信港股短線會有技術性反彈，但仍難言本周可出現，因恒指本月未平倉合約仍有約10萬張，不排除結算前仍會承壓，加上北水再沽及內地政策未明朗，他會選擇在結算前後才出手撈貨。他又認為，重倉科技股者不宜與政策硬碰，可趁反彈轉倉強勢的電池、電動車及電廠股，如GX中國電車ETF(2845)或150元樓下撈贛鋒鋰業(1772)。


李寧信玻招行躋藍籌 踢走交行
恒生指數公司上周五公布季檢結果，恒指納入信義玻璃(868)、李寧(2331)及招商銀行(3968)，剔出交通銀行(3328)。恒生科技指數納入攜程(9961)，踢走新東方線上科技(1797)。溫鋼城認為信玻及招行可留意。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/終極死亡交叉快現-三大熊蹤齊出-資金避險電企-281442
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