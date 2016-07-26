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經濟復甦 炒績優股 中石油中石化預告扭虧
3 小時前
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經濟復甦 炒績優股 中石油中石化預告扭虧
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中石化預告中期盈利介乎444.9億至469億元。(資料圖片)
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中石油中期料轉虧為盈，上半年料多賺最多1,097億元。(資料圖片)

盈│利│預│喜

受惠經濟復甦及油價大幅上揚，中國石油(857)及中國石化(386)齊發盈利預喜，預期上半年將轉虧為盈。

中石油指按照中國企業會計準則，料中期料多賺750億至900億元(人民幣，下同)(約915億元至1,097億港元)，去年同期虧損299.9億元，即期內純利介乎450億至600億元。該股指受全球經濟復甦令需求增加、國際原油平均價格大增，同時內地經濟續保持穩步增長勢頭，油氣產品市場需求改善。期內大部分油氣產品銷量和價格均同比增加。此外，附屬公司昆侖能源(135)順利完成管道股權轉讓交割對業績亦有貢獻。

中石化預告上半年盈利介乎365億元至385億元(約444.9億至469億港元)，去年同期虧損229億元，倘比較2019年同期升16.6%至23%。第二季料賺185.7億至205.7億元，較首季盈利179.29億元，上揚3.6%至14.7%。主要是新冠肺炎疫情形勢好轉，國際原油價格震盪上行，內地統籌疫情防控和經濟社會發展的成果持續鞏固，石油石化產品市場需求較快恢復。在降低採購成本，優化生產經營等，各業務板塊經營狀况均有較大改善。


4內地券商股盈喜 純利料增15%至80%
4隻內地券商股齊發盈喜，招商證券(6099)料中期盈利按年增27%至37%，以去年同期盈利43.33億元計，中期料賺55億至59.4億元。中國國際金融(中金)(3908)料上半年純利為44.25億至50.35億元，多賺45%至65%。

中國銀河(6881)料中期盈利升15%至20%，以去年同期盈利35.52億元計，料賺40.8億至42.6億元。東方證券(3958)預期上半年純利按年增長60%至80%，以去年同期賺15.26億元計，純利介乎24.4億至27.5億元。

受疫情反覆影響，加上中央加強規管互聯網平台企業，一眾科技股普遍回軟，令港股次季於29,000點徘徊，最終累升1.5%或449點，以28,827點收結。踏入下半年，市場人士指，將繼續炒股不炒市，短期可留意通關受惠股及績優股。


憧憬通關 留意受惠股
中港澳三地疫情持續受控，傳中央藉七一回歸慶祝共產黨建黨100周年將送「通關大禮」，報道指香港及澳門有機會本月中恢復有限度通關，來回兩地毋須檢疫。具體通關時間視乎兩地疫情發展，憧憬通關在望，將為濠賭股、本地消費及零售股帶來新一輪刺激。

摩根大通料，有限度通關只適用於已接種兩劑疫苖人士，具體政策或容許酒店住客自由進出酒店範圍內的賭場及商場，泳池將續受限。該行指，香港是內地賭客中轉站，政策成效要視乎中港兩地是否亦可通關，料大型綜合娛樂場如銀河娛樂(027)、威尼斯人等會較受惠。短期首選金沙中國(1928)、澳博(880)，中期看好銀娛。

小鵬汽車(9868)每股165港元定價，較上限180港元，低8.3%，該股美國周三收報44.42美元，每股存託股代表兩股A類普通股，相等於一股A類普通股價約173.2港元，即港上市定價折讓約4.7%。該股下周三掛牌。


順豐同城遞上市申請 同系第二隻招股
物流商順豐控股指，旗下從事即時配送服務的杭州順豐同城實業，已於周三向港交所(388)遞交上市申請，繼順豐房託(2191)後系內第二間來港上市企業。順豐同城去年虧損擴大至7.5億元，2019年蝕4.6億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/經濟復甦-炒績優股-中石油中石化預告扭虧-274174
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