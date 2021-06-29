經濟數據｜內地6月PMI見3個月低

財新6月中國製造業採購經理指數(PMI)為51.3，較5月跌0.7個百分點，為3個月以來最低位，亦較市場預期51.8為低。反映內地受新冠肺炎疫情反覆及供應鏈受阻影響，6月內地製造業增長勢頭減弱。

至於國家統計局布的6月製造業PMI錄得50.9，按月下降0.1個百分點。

財新指，上月製造業供給與需求增速放緩，生產指數高於50盛衰線，但已降至去年4月以來最低。新訂單指數錄得3個月以來最低、新出口訂單指數僅略高於榮枯分界線，受訪企業表示近期國內外疫情反覆對供求兩側均有負面影響。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，全球疫情對經濟雖有不利影響，但製造業總體仍穩步擴張，市場供需保持穩定，就業市場持續改善，後疫情時代經濟恢復動力仍在。通脹壓力有所緩解，但製造業購進價格和出廠價格仍在上升，局部原材料短缺問題仍然存在。進入下半年，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通脹壓力交織仍是嚴峻挑戰，未來仍需關注原材料、晶片等短缺對生產的衝擊，出口走勢及通漲是否反覆。