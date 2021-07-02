經濟數據｜疫情拖累 6月內地服務業PMI見14個月最低

受到廣東局部地區新冠肺炎疫情反彈影響，6月居民需求受到抑制，導致內地服務業擴張力度有所減弱。財新6月服務業採購經理指數跌至50.3，按月挫4.8個百分點，創14個月以來最低。

從分項數據來看，上月服務業新訂單量增長放緩至14個月來最低。調查企業反映，近期疫情抬頭，出行減少，抑制了服務業訂單的整體增長。但服務業新出口訂單指數重新回榮枯線以上，但擴張程度有限。製造業新訂單指數出現回落，上月新訂單指數放緩至14個月來最低。

由於原材料和用工成本得到控制，上月服務業投入價格指數較5月近期高點明顯回落，並創9個月來最低紀錄。製造業投入價格指數也大幅回落，綜合投入成本雖仍處於擴張區間，但回落至8個月來最低。

內地服務業企業對未來一年經營前景仍樂觀，但隨著疫情再次暴發，上月整體樂觀度驟降，業界信心跌至9個月低點。許多企業相信疫情將控制，市場狀況和全球需求將在未來進一步復甦。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業和服務業的擴張態勢仍得以維繫，通脹壓力得以暫時緩解，但受近期局部地區疫情影響，服務業更顯弱勢。疫情爆發至今，製造業逐步恢復常態化，服務業對疫情形勢依然較為敏感。進入下半年後，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通貨膨脹壓力交織，仍是嚴峻挑戰。