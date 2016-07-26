經調整盈利跌1.7% 騰訊季績10年首倒退

增│長│放│緩

「股王」騰訊控股(700)公布第三季純利395.1億元(人民幣，下同)(約488億港元)，按年增2.5%，勝預期，是2019年第三季以來最差，按季亦跌7.2%，非國際財務報告準則(non-GAAP)計賺317.5億元，按年倒退1.7%，符預期，但為10年來首次倒退，按季減6.7%。期內營業額1,423.7億元，升13.5%，增幅亦是10年來最弱。

9個月賺1,298.6億元，漲29%，毛利多15.7%，營業額升19.4%，至4,159.3億元。non-GAAP賺989億元，飆升逾一成。

騰訊績前造好，收市升4.2%，收483.6港元，成交146億港元，今季暫累增4.8%。美國預託價(ADR)折合曾報466.83港元，較昨港收市價低約3.5%。

受監管問題影響，該股9月採取新措施，全面落實內地未成年人遊戲防沉迷最新規定，顯著減少未成年人遊戲時長及消費，未來將積極投資重點戰略領域及前沿科技，並作出新承諾投入共同富裕項目。

未成年人在其本土市場遊戲時長於9時佔比為0.7%，按年勁減5.7個百分點，本土市場遊戲流水佔比為1.1%，削3.7個百分點。並打擊未成年人冒用成年人帳號，如升級巡航系統以識別冒用帳號。

上季增值服務收入按年升8%，至752億元，受《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入增5%至336億元；國際市場遊戲收入漲20%，至113億元，因《Valorant》及《部落衝突》等遊戲表現強勁。社交網絡收入增長7%，至303億元；網絡廣告收入揚5.4%，至225億元。金融科技及企業服務業務收入飆逾三成，至433億元。

長建投資氫氣基金

長江基建(1038)續投資氫氣業務，據報投資英國氫氣基金HyCAP，但未有詳情。長建副董事總經理甄達安回應指，很高興能投資HyCAP，氫氣在能源及運輸系統去碳化方面具有重要意義。該股一直致力開發、試驗、生產及推廣綠色氫氣，用以作為家用天然氣(供暖及煮食)的零排放替代品，並作為柴油火車替代燃料，投資該公司以進一步擴展集團旗下氫氣項目。

經調整盈利跌1.7% 騰訊季績10年首倒退