經調整純利減22% 勝預期 京東上季新用戶破頂

藍│籌│放│榜

業績期踏入高峰！京東集團(9618)公布6月底止上季純利7.94億元(人民幣，下同)(約9.5億港元)，按年大跌95.2%，不過非公認會計準則下的淨利潤則錄46億元，只減少22%，收入2,538億元，多26.2%，均勝市場預期；同時上季新增新用戶為歷來最多。京東放榜後美股早段先升後回軟。

京東上季經營利潤3億元，大跌94%，每股盈利0.26元，不派息。累計上半年純利44.12億元，大減74.8%，收入4,569.77億元，上升31.6%。集團截至6月底止12個月的年度活躍用戶5.319億，多27.4%。至於上季的零售、物流及新業務收入增有增長，零售收入2,325.6億元，上升22.7%，物流收入260.6億元，漲45.7%，新業務收入69.6億元，增60.3%。不過，物流業務盈轉虧3.57億元，新業務虧損亦擴大至30.2億元，拖累業績。

京東首席財務官許冉表示，618周年慶的成功幫助集團在上季新增3,200萬的新用戶，為京東歷史上最大的單季用戶增長。另外集團亦與多個國際大品牌合作，LVMH旗下珠寶品牌寶格麗(BVLGARI)通過京東小程序與集團合作，為寶格麗137年以來首度牽手第三方線上零售企業。同時LVMH旗下男裝品牌Berluti也正式進駐京東，開設全球首家線上旗艦店。

京東昨收報243.6港元，升2.2港元或0.9%，成交額13.97億港元。截至本港時間昨晚10時，京東盤前折算報245.5港元，較港微升0.8%。



京東物流轉虧154億人幣

至於京東旗下的京東物流(2618)則盈轉虧。集團公布6月底止半年虧損153.6億元(約184.5億港元)，去年同期則賺6.5億元，非國際財務報告準則虧損15億元，去年同期賺19.8億元。收入上升53.7%，至484.7億元，毛利跌56.4%，至17.7億元，每股虧損3.62元，不派中期息。

集團表示，業績盈轉虧主要受累可轉換可贖回優先股公允價值變動，由去年虧損8.18億元，大增至128.44億元，主要由於集團股權價值的增加令A輪優先股公允價值增加；新冠肺炎相關政府支持優惠減少；及於去年下半年致力加強和擴大物流網絡，包括增加倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施。

京東物流昨收報24.95港元，跌0.1港元或0.4%，成交額1.8億港元。



恒地基礎盈利增51%

另一藍籌恒基地產(012)半年純利65.49億港元，按年多1.3倍，基礎盈利78.06億港元，多51%，當中包括由於美麗華酒店(071)於期內成集團附屬公司，以公允價值合併美麗華資產及負債，按所佔權益計算而產生18.89億港元收益，每股盈利1.35港元，每股中期息維持0.5港元。

期內恒地建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損12.57億港元；期內應佔本港物業銷售營業額及應佔稅前盈利分別為37.05億港元及12.02億港元，分別減少31%及52%。連同售出若干其他物業及車位，上半年恒地本港自佔合約銷售總額約78.65億港元，增加178%。

恒地計劃下半年推售8個發展項目，連同尚餘存貨，在本港有約5,700個住宅單位及23萬方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售。恒地昨收報35.8港元，升0.6港元或1.7%。

施穎茵接替鄭慧敏掌恒生

滙豐控股(005)公布，總經理兼上海滙豐銀行香港區行政總裁施穎茵將接替鄭慧敏擔任恒生銀行(011)行政總裁及執行董事，9月1日起履新。因病休假的鄭慧敏正接受治療，日後將重返滙豐擔任管理層職務。

滙豐已啟動聘請香港區行政總裁工作，期間香港區營運總監林慧虹任署理行政總裁。

恒生去年7月公布鄭慧敏因身體情況正接受治療，及至今年5月指，鄭慧敏將作短期休假，預計為期3個月，關穎嫺在此期間擔任署理行政總裁。