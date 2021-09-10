網易傳正縮減遊戲項目規模 股價現挫近半成

據《南華早報》報道，內地第二大網絡遊戲開發商網易（9999），正縮減遊戲項目規模。

報道指出，由於內地監管機構對遊戲行業的審查越來越嚴格，本月初網易位於上海及杭州的辦公室有數十名員工，被告知要在公司內部，甚至外部尋求新崗位。有關員工包括程式員、設計師及創意藝術家。不過，目前未有員工被正式裁減。網易對事作暫時未有回覆。

受消息影響，網易港股今早跌近半成，最低見127元。截至早上10時45分，報128.3元，跌4.11%。而對上一日網易ADR收市跌4.2%，收報84.52美元。

分析：遊戲公司將採更加保守方式經營業務

不過，報道亦引述消息人士指出，相關人手調配，屬產品開發周期以及正常營運變化一部分。據網易官方招聘頁面顯示，網易目前正在招聘845個職位，其中606個與遊戲開發相關的職位。

營銷及研究公司 China Skinny 董事總經理Mark Tanner分析，隨著內地新法規的出台，以及賺取收入的機會越來越少。現時遊戲公司將採取更加保守的方式來經營業務，公司冒險的可能性將比以前更小。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)