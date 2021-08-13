網遊增長料年半最差 騰訊恐倒退兩季

周│三│放│榜

藍籌業績踏入高峰，本周三「股王」騰訊控股(700)派成績表最受關注！按目前大行的預測，一致認為騰訊上季純利會連續兩季倒退，最淡者更估計純利按季會大跌近45%，按年亦跌兩成，倘如預期純利大跌，則為一年半來首次；同時受關注的網絡遊戲收入按季預料最多倒退2.8%，按年則只升約一成，亦為年半來最差。

在內地監管風暴下，大行對騰訊盈利預測普遍保守，綜合多間大行數據，料中期純利估計介乎740.96億元(人民幣，下同)至879.72億元，即單計第二季介乎263.29億元至402.05億元，按季倒退15.8%至44.9%，按年變幅由升21.4%至減少20.5%。至於上季非通用會計準則純利料介乎301.53億元至342.16億元，按季由倒退9%至上升3.3%，按年則料由持平至升13.5%，即使以最牛的上升13.5%計，亦已為2018年第四季後兩年半來增長最少的一季。



焦點手遊推出時間表受關注

高盛指，今次騰訊放榜的焦點在互聯網監管下，兩大手遊重頭戲《地下城與勇士》及《英雄聯盟》的推出時間及下半年展望。目前大行估計騰訊上半年網絡遊戲收入介乎860億元至870.38億元，意味上季介乎424億元至434.38億元，以最牛的434.38億元計，按季仍跌0.4%，按年升13.5%，並為2019年第三季後最差的按年增幅。

在監管陰霾下，騰訊股價在過去一個月累挫約14%，而騰訊過去四次季績後一日的表現，均與放榜前一個月表現看齊，未見因業績扭轉走勢，如今年公布首季業績前一個月跌2.2%，放榜後單日亦挫3.4%；去年底公布2020年第三季業績前一個月，股價升3.6%，放榜後一日則彈4.3%。

小紅書傳叫停美上市 轉道來港

內地媒體報道，小紅書原計劃赴美國上市，惟近期因為監管影響已叫停招股，但據報或選擇來港上市，同時開始新一輪融資，估值超過100億美元(約780億港元)。

小紅書已完成六輪融資，最新一輪融資在今年上半年，據報當時估值約60億美元，即估值至今已升約67%。而阿里巴巴(9988)及騰訊等均為其股東。據其網站介紹，小紅書為年輕人生活方式平台，於2013年在上海創立，使用者可以通過短視頻、圖文等形式記錄生活點滴及分享生活方式。截至2019年10月，月活躍用戶數已逾億，其中70%用戶是九十後。

另外，騰訊有份投資的網上醫療平台微醫，傳最快9月來港上市，或集資最多30億美元(最多約234億港元)，據報正接受港交所(388)對其數據方面查詢。據早前初步招股文件披露，集資作擴展業務、提升人智能及收購等。



NFT殺入餐飲界 名廚擬推付費食譜

近年NFT(非同質化貨幣，Non-Fungible Token)在各界別漸見流行，更打入餐飲界。知名美食家謝嫣薇和科技企業NOIZchain.com，合作創辦全球首創的國際星級名廚NFT平台F.A.T Lab，把名廚定位為藝術家，量身訂製NFT。謝嫣薇相信，好的廚師就是藝術家，而自古以來廚師的創作都沒有收到知識產權的保護，可以任由抄襲而原創者不自知，她希望廚師透過NFT發布作品或食譜得到類似版權的收益、仿製者必須付費學習使用，創建大眾對於廚師創作的知識財產權的意識。F.A.T Lab將在9月初公布與世界各地米芝蓮名廚們的美食NFT系列。

NFT建基於區塊鏈技術，可將數碼資產如畫作、攝影及歌曲等，透過其取得認證並進行公開、透明且可追溯的交易。